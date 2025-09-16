Komisija UN-a: Izrael provodi genocid u Gazi

Izrael provodi genocid u Gazi, zaključak je istražnog povjerenstva Ujedinjenih naroda koje tvrdi i da visoki izraelski dužnosnici, uključujući i samog premijera Benjamina Netanyahua, potiču genocid.

- U Gazi se događa genocid – kazala je Navi Pillay, voditeljica istražnog povjerenstva, predstavivši analizu na 72 stranice, za koju se tvrdi da je “najautoritativniji nalaz UN-a do sada”. Navedeni su primjeri ubojstava, blokada humanitarne pomoći, prisilnog raseljavanja i uništavanja klinike za plodnost.

Autori ‘posrednici Hamasa’

- Odgovornost za ove zločine leži na izraelskim vlastima koje već gotovo dvije godine orkestriraju genocidnu kampanju s posebnom namjerom uništenja Palestinaca – rekla je Pillay.

Izrael je odmah kategorički odbacio izvješće nazvavši ga iskrivljenim i lažnim. Izvješće se, tvrdi, u potpunosti oslanja na Hamasove laži, a autore proziva da su posrednici militantne skupine “čije su užasne izjave o Židovima osuđene diljem svijeta”. Izrael je stoga pozvao i na trenutačno ukidanje istražne komisije.

Chris Sidoti, član komisije, nazvao je izraelski odgovor na optužbu “dosadnim”. - Svaki put govore istu stvar. Volio bih da surađuju oko dokaza, ali nikad to ne čine - rekao je za CNN.

Predsjednica komisije Pillay kazala je novinarima da su vrlo oprezni oko istrage i provjere svake činjenice. Ako je nešto što je komisija utvrdila neistinito, voljela bi, kazala je, da Izrael kaže gdje su pogriješili u vezi s tim činjenicama ili da jednostavno surađuje. - Genocid koji je u tijeku u Gazi je moralni skandal i pravna izvanredna situacija. Države članice Ujedinjenih naroda moraju djelovati sada. Nema potrebe čekati da Međunarodni sud pravde to proglasi genocidom. Sve države su obvezne upotrijebiti sva sredstva u svojoj moći kako bi spriječile počinjenje genocida – rekla je Pillay, bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava i bivša sutkinja Međunarodnog kaznenog suda te bivša predsjednica Međunarodnog kaznenog suda UN-a za Ruandu.

Komisija je pozvala Izrael i sve države članice UN-a da ispune svoje pravne obveze prema međunarodnom pravu kako bi okončale genocid i kaznile odgovorne. Poručila je zemljama članicama da prestanu s transferom oružja i druge opreme Izraelu, a koja se može koristiti za počinjenje genocidnih djela”. Traže i da pojedinci i korporacije u njihovoj jurisdikciji ne budu uključeni u pomaganje i pomaganje počinjenja genocida. Pravni stručnjaci ističu da to izvješće istrage nije zaključak na razini cijelog UN-a i ne postoji formalna obveza da se o njemu raspravlja.

- Međutim, komisija je u izvješću vrlo jasno navela da postoje pravne obveze svih država članica prema Konvenciji o genocidu da spriječe i kazne počinjenje genocida - rekao je za CNN pravni službenik Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Kiat Wei Ng.

Izvješće komisije UN-a utvrdilo je da je Izrael “počinio četiri genocidna djela” od 7. listopada 2023., uključujući ubojstvo Palestinaca u Gazi, nanošenje teških tjelesnih i psihičkih ozljeda, donošenje mjera sprječavanja rađanja unutar skupine i namjerno nanošenje životnih uvjeta sračunatih na njezino potpuno ili djelomično fizičko uništenje. Komisija je navela i slučajeve palestinskih civila, novinara, zdravstvenih djelatnika i humanitarnih radnika koji su “izravno ciljani i ubijeni” u Gazi. Ubojstva su se dogodila na mjestima koja uključuju domove, bolnice, škole i vjerske objekte, kako unutar tako i izvan određenih sigurnih zona, navodi se u izvješću. “Pucali su na civile i ubijali ih, od kojih su neki (uključujući djecu) držali improvizirane bijele zastave. Neka djeca, uključujući malu djecu, upucana su u glavu snajperima”, navodi se u izvješću.

Spominje se i ubojstvo petogodišnje Hind Rajab i članova njezine obitelji u siječnju 2024. kao primjer kad su izraelske sigurnosne snage nastavile pucati i ubijati civile duž evakuacijskih ruta i unutar sigurnih područja. Navodi se, uz ostalo, da su izraelske snage “namjerno ubijale palestinske civile u Gazi koristeći streljivo širokog dometa koje je uzrokovalo velik broj smrtnih slučajeva”. Tvrdi se i da su izraelske sigurnosne snage počinile seksualno i rodno uvjetovano nasilje, uključujući silovanje, ne samo kao kaznu protiv pojedinaca, već kao dio obrasca kolektivnog kažnjavanja. Izvješće je dovelo u pitanje izraelske ratne ciljeve, navodeći da je “opsežno i namjerno ciljanje palestinske djece” dokaz da se vojne operacije ne provode isključivo kako bi se porazio Hamas, već kako bi se fizički uništila palestinska skupina eliminirajući ne samo današnju djecu, već i mogućnost da imaju djecu u budućnosti. U izvješću su Netanyahu, predsjednik Isaac Herzog i bivši ministar obrane Yoav Gallant optuženi za poticanje genocida, objavio je CNN. Gotovo 65.000 Palestinaca ubijeno je u Gazi od 7. listopada, prema palestinskom ministarstvu zdravstva koje tvrdi da su većina žrtava žene i djeca. Izrael se poziva na svoje pravo na samoobranu nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. Tvrde da su sve činili u skladu s međunarodnim pravom. Konvencija UN-a iz 1948. genocid definira kao zločine počinjene “s namjerom da se potpuno ili djelomično uništi neka nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina kao takva”.

EU sankcije Izraelu

Europska komisija najavila je jučer da će predložiti suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU-Izrael, zbog rata u Gazi. - Komisija će sutra usvojiti paket mjera protiv Izraela. Konkretno, predložit će suspenziju nekih trgovinskih odredbi iz sporazuma EU-Izrael - kazala je glasnogovornica Komisije Paula Pinho. Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u svom je govoru o stanju Unije najavila oštrije mjere protiv Izraela, no svjesna je, kako je rekla, da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama. Posebno je osudila izgladnjivanje stanovništva u Gazi koje se koristi kao oružje. - Glad koju uzrokuje čovjek ne može nikako biti ratno oružje. Za dobrobit te djece, za dobrobit čitavog čovječanstva, to se mora zaustaviti – istaknula je Paula Pinho.