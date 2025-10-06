U Hrvatskoj već godinama nema civiliziranog dijaloga, ponajmanje političkog dijaloga. Ono što se događa na političkoj sceni, a što se odavno prelilo u medijski i općenito javni prostor, slobodno se može okarakterizirati kao rat. Ali ne rat argumenata, nego rat identiteta. U svakoj vijesti ili odluci traži se pripadnost lijevoj ili desnoj strani, svaki događaj postaje nova bojišnica. Prošlotjedna "drama" nakon izbora Frane Staničića za novog predsjednika Ustavnog suda i Maše Marochini Zrinski za njegovu zamjenicu još je jedan dokaz koliko smo duboko potonuli u rovove mržnje. Umjesto da se poštuje institucija i raspravlja o pravu, svakojaki bukači pišu i govore o "izdajnici", "žetonu", "preletaču". A sutkinja Marochini Zrinski zapravo je primjer moralne hrabrosti i institucionalne odgovornosti, jer odbila je biti dio destruktivne cirkuske predstave, stranački vojnik i ideološki propagandist. Ostala je vjerna vlastitoj savjesti, izabrala je dužnost i stala u zaštitu digniteta Ustavnog suda. Čin je to profesionalne časti, a u društvu opsjednutom podjelama, to je gotovo revolucionarno. Suprotno tome, petero sudaca koji su napustili sjednicu pokazali su sve ono što potkopava vjerodostojnost pravosuđa – politiziranost, pristranost i ideološku ostrašćenost. Njihov odlazak nije bio čin prosvjeda, nego demonstracija neodgovornosti. Sudac koji se ponaša kao aktivist prestaje biti sudac. Ustavni sud nije prostor za osobne frustracije ni za stranačku lojalnost. Tko napušta sjednicu zato što mu se ne sviđa ishod glasovanja ne brani instituciju, nego je napušta i svjesno produbljuje podjele.