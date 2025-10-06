U Hrvatskoj već godinama nema civiliziranog dijaloga, ponajmanje političkog dijaloga. Ono što se događa na političkoj sceni, a što se odavno prelilo u medijski i općenito javni prostor, slobodno se može okarakterizirati kao rat. Ali ne rat argumenata, nego rat identiteta. U svakoj vijesti ili odluci traži se pripadnost lijevoj ili desnoj strani, svaki događaj postaje nova bojišnica. Prošlotjedna "drama" nakon izbora Frane Staničića za novog predsjednika Ustavnog suda i Maše Marochini Zrinski za njegovu zamjenicu još je jedan dokaz koliko smo duboko potonuli u rovove mržnje. Umjesto da se poštuje institucija i raspravlja o pravu, svakojaki bukači pišu i govore o "izdajnici", "žetonu", "preletaču". A sutkinja Marochini Zrinski zapravo je primjer moralne hrabrosti i institucionalne odgovornosti, jer odbila je biti dio destruktivne cirkuske predstave, stranački vojnik i ideološki propagandist. Ostala je vjerna vlastitoj savjesti, izabrala je dužnost i stala u zaštitu digniteta Ustavnog suda. Čin je to profesionalne časti, a u društvu opsjednutom podjelama, to je gotovo revolucionarno. Suprotno tome, petero sudaca koji su napustili sjednicu pokazali su sve ono što potkopava vjerodostojnost pravosuđa – politiziranost, pristranost i ideološku ostrašćenost. Njihov odlazak nije bio čin prosvjeda, nego demonstracija neodgovornosti. Sudac koji se ponaša kao aktivist prestaje biti sudac. Ustavni sud nije prostor za osobne frustracije ni za stranačku lojalnost. Tko napušta sjednicu zato što mu se ne sviđa ishod glasovanja ne brani instituciju, nego je napušta i svjesno produbljuje podjele.
Sudac koji se ponaša kao aktivist prestaje biti sudac. Ustavni sud nije prostor za osobne frustracije ni za stranačku lojalnost. Tko napušta sjednicu zato što mu se ne sviđa ishod glasovanja ne brani instituciju, nego je napušta i svjesno produbljuje podjele.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Drama Plave kamenice, poznati kuhar objavio da je on vlasnik žigova: 'Vidimo se na Adventu ili javnom WC-u'
Hrvati nestali u lavini u Sloveniji: Pronađeno jedno tijelo, potraga se prekida
Na njemačkoj granici zaustavljen hrvatski autobus: Morali su odmah platiti 50.000 eura
FOTO Ovo su najsigurnije države na svijetu: Evo gdje se nalazi Hrvatska. BiH i Srbija daleko iza nas
Želite prijaviti greške?
Jezera i podzemni vinski grad u 400 milijuna eura teškom megaprojektu Müllerov brijeg
Ova taktika Ukrajinaca pokazala se odličnim potezom: Najavili su velike planove kako bi odbili neumoljive ruske napade
Andy Bara otvoreno za VL o najvećem talentu Dinama: Dajte mu da igra! Ili ga pošaljite u juniore...
Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede
Još iz kategorije
Dorotea Šušak, snaga, talent i pohvala autsajderima
Tek kada prvi put jasno vidiš kakvim te vide oni koji bi te najradije sveli na dim iz dimnjaka nekog postrojenja na pustom istoku, tek kada shvatiš u kojoj se mjeri takvi u ovoj zemlji mogu nekažnjeno obezljuditi, shvatit ćeš kakva je tvoja uloga u toj velikoj svehrvatskoj drami
U Zagrebu miču 'ustaške' ulice. Samo, Vladimir Arko nije bio ustaša
Najjači industrijalac preživio je ustaški zatvor, a bio je klasni neprijatelj za partizane 1945.; sada ga Tomašević i Kekin idu likvidirati i drugi put
Zašto se hrvatski biskupi toliko plaše zdravstvenog odgoja djece
Umjesto da pokaže hrabrost u razumijevanju svijeta, hrvatska se Crkva povlači pred njim i hrani vlastite strahove
Na rubu grada i društva šibenski su srednjoškolci u predstavi ‘Djeca raja’ pronašli rješenje za sve vrste nasilja
Ono što već godinama rade mladi u Dramskom studiju ‘Ivana Jelić’ šibenskoga HNK trebala bi vidjeti cijela Hrvatska
S naših prostora najsnažniji govor u UN-u održala je slovenska predsjednica. Milanović je oštar na riječima samo kod kuće
Mnogima nije promaknulo kako je mlak bio Milanovićev govor, osim te jedne riječi "carnage" (pokolj) kojom je opisao izraelski rat protiv Hamasa u Gazi, ali kad uzmemo u obzir koliko u izjavama u Hrvatskoj, Milanović zna biti oštar prema Izraelu – onda je i ta riječ zvučala nekako mlako i nedorečeno
Hrvatska desnica i sada živi u SFRJ
Tobože jugoslavenstvo, povratak Jugoslavije? Pa tko to uopće želi? Osim njih, nikome to ne pada na pamet. Tako da su oni zapravo najveći jugonostalgičari. Nitko to ne spominje osim njih
Ima li Hrvatska loše susjede ili lošu vanjsku politiku kad su je iz zasjede napali u UN-u
Mađarski ministar prečesto je dolazio u Hrvatsku, nekad i s lijepim darovima, kao poslije potresa, pa je imao puno prilika reći u lice hrvatskim vlastima s čime se ne slaže umjesto da to iznosi pred licem cijelog svijeta
Lažno predstavljanje u Hrvatskoj je postalo nacionalni sport
"Naravno da će jedan dio ljudi otići na vojni rok zbog entuzijazma, ali problem je u tome što bi mogli više zaraditi da se zaposle u restoranu brze hrane nego u vojsci, a restoranu ne moraju ostati na raspolaganju do 55. godine."
Povlačenje Trumpa iz ukrajinskog mirovnog procesa dalo je krila krivim ljudima
Iako je to još uvijek samo prešutno, ali možemo biti sigurni kako tamo ima ljudi kojima nije strana ni ideja "prvog udara" na Ruse, makar i samo iz preventivnih razloga.