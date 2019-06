'Kolinda Grabar-Kitarović će pobijediti i ako se Milanović kandidira'

Nemam nikakvih saznanja o onome što je Vladimir Šeks rekao da bi tijekom kampanje mogli biti objavljeni neki kompromitirajući detalji o predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, kazao je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić dodavši kako ni stranka nema takvih saznanja.

- Nemam potrebe to komentirati, upućujem vas na gospodina Šeksa - rekao je. Upitan kada će Kolinda Grabar-Kitarović objaviti svoju kandidaturu, odgovorio je da će to napraviti kada ocijeni da je najprikladnije vrijeme.

- Kada se odluči kandidirati, imat će punu podršku HDZ-a i pobijediti na izborima - rekao je. Hoće li HDZ biti jedna stranka koja će podržati njenu kandidaturu, zanimalo je novinare.

- Najprije treba istaknuti kandidaturu, nakon čega slijedi proces predizborne kampanje i izrada programa i dogovori sa strankama, a o tome ćemo kada predsjednica odluči kandidirati se - kaže Bačić. Ne želi komentirati eventualnu predsjedničku kandidaturu Zorana Milanovića „dok ga ne čuje“, ali ponavlja da će i u tom slučaju slučaju Grabar-Kitarović pobijediti.

Komentirao je i probleme oko Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i izuzeću čelnice Nataše Novaković, te poručio kako Visoki upravni sud nije tijelo koje treba odlučivati o njenom izuzeću iz predmeta premijera Andreja Plenkovića jer HDZ želi sačuvati neovisnost tog tijela. S druge strane, primjećuje, SDP pokušava u Sabor uvući u politikanstvo tražeći da o tome odlučuje saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.

- Mi u Odboru imamo većinu i lako smo mogli reći donijeti odluku da je Novaković u sukobu interesa. Nama bi to bilo najjednostavnije, no, nama politikantstvo nije bilo ni na kraj pameti. Htjeli smo sačuvati neovisnost Povjerenstva i reći “ne, politička tijela, Sabor i njegova radna tijela ne mogu odlučivati o tome” i svatko tko zna kako funkcionira demokratski sustav ne smije dozvoliti da političko tijelo odlučuje o pojedinačnoj pravnoj stvari drugog državnog tijela kao što je Povjerenstvo. Povjerenstvo je kolektivno tijelo i ako već sama predsjednica, ako misli da nije u sukobu interesa, neka onda to tijelo odluči je li njihova predsjednica u sukobu interesa po zahtjevu Andreja Plenkovića ili nije. Kada to odluči, neka nastavi voditi postupak, s ili bez gospođe Novaković, ovisno kakvu odluku o sukobu interesa donesu. Dužnosnik će na kraju postupka ocijeniti hoće li pred Visokim upravnim sudom tražiti zadovoljštinu ako ocijeni da Povjerenstvo nije pravilno postupilo - objasnio je Bačić. Ako Povjerenstvo ostane na stajalištu da o tome ne odlučuje, o tome treba odlučiti Ustavni sud, dodaje te poziva Povjerenstvo i predsjednicu da se “prihvate posla i rade prema zakonu, a ne provode predmete kroz medijski prostor Hrvatske”.

- Otkako je premijer Plenković zatražio izuzeće Novaković, od toga se napravila nepotrebna afera koja nanosi nepotrebnu političku štetu i predsjedniku Vlade i Vladi i HDZ-u, i to zbog toga što su u Povjerenstvu pogrešno tumačili zakon - tvrdi Bačić.

Ne slaže se s Mostovim prijedlogom zaštite prava na vodu kroz Ustavne promjene jer je, naglašava, Ustavom već utvrđena obveza Republike Hrvatske da štiti svoja prirodna bogatstva – vode, obalu, otoke, more. U širem smislu, nastavlja, možemo reći da je Ustav time zaštitio pravo na pitku vodu.

- To nije originalna ideja Mosta nego je kopirao inicijativu HSLS-a koja je bila upućena klubovima prije otprilike godinu i pol dana. Kako su vode i prirodna bogatstva već zaštićena Ustavom, nije dobro samo zbog toga ići u izmjene Ustava. Ako ikada dođe do promjene Ustava RH, može se i neće biti višak i posebna zaštita pitke vode kao nova norma koja do sada nije bila napisana - zaključuje Branko Bačić.

