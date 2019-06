SDP odlučio: Zoran Milanović kandidat za predsjednika!

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić već bi idući tjedan, kako neslužbeno doznajemo, mogao objaviti da će Zoran Milanović biti njihov kandidat za predsjednika države.

U ponedjeljak bi se trebala održati sjednica Predsjedništva stranke, na kojoj će jedna od tema biti upravo predsjednički izbori i na koju Bernardić, kažu naši izvori iz vrha SDP-a, dolazi s rezultatima dviju anketu koje je uže stranačko vodstvo nedavno naručilo, a koje su trebale ispitati raspoloženje članova SDP-a, odnosno raspoloženje SDP-ovih simpatizera prema mogućim predsjedničkim kandidatima.

Kako doznajemo, od više članova vodstva u anketama se našlo čak osam jakih stranačkih imena, a upravo je ime bivšeg premijera i bivšeg stranačkog lidera Zorana Milanovića debelo odskočilo. Navodno je u oba provedena istraživanja dobio više od 50 posto podrške, čime je u golemoj prednosti u odnosu na sve ostale kandidate među kojima su bili i Tonino Picula, Ivo Josipović, Rajko Ostojić, a navodno i Davorko Vidović, Biljana Borzan...

Šutnja kao kampanja

Dobiveni rezultati, kažu naši sugovornici iz stranke, tako su pokazali kako predizbori u stranci, a za koje se zalagao politički tajnik SDP-a Davorko Vidović u ovom trenutku nemaju smisla i to iz više razloga. Kao prvo, jedan potencijalni kandidat u velikoj je prednosti u odnosu na sve ostale kandidate, a kao drugo nitko od potencijalnih kandidata stavljenih u anketu nije ni iskazao želju da želi biti kandidat. Nije doduše ni Zoran Milanović, ali se njegovih više od godinu dana nedemantiranja informacija da želi ići u kandidaturu za Pantovčak ne može smatrati ničim drugim nego vođenjem kampanje.

– U ovom trenutku znamo dvije stvari. Prva je da je Milanović uvjerljivo prvi u anketi, a druga da je Davor Bernardić s njim već obavio više razgovora na tu temu i da nema dvojbe da on želi biti SDP-ov kandidat za predsjednika– kaže izvor iz vrha SDP-a.

Rezultati ankete Bernardiću će sada, među ostalim, poslužiti kao najbolji argument zašto predizbori nisu potrebi, ali i kao alibi za sve one koji ne smatraju da bi stranka trebala podržati bivšeg šefa. A osim “neljubiteljima” Zorana Milanovića koji sjede u predsjedništvu stranke rezultati istraživanja će mu posebno dobro doći i na sjednici glavnog odbora koji odluku o tome tko će biti SDP-ov predsjednički kandidat mora potvrditi na svojoj sjednici. Ona bi se, kako stvari stoje, mogla održati do kraja mjeseca.

– Sad s anketama Bernardić ima jake argumente zašto baš Milanović i teško će mu se itko nakon toga moći suprotstaviti– kaže izvor iz stranke. Kandidiranjem Milanovića već idućeg tjedna Bernardić bi završio sad već “zamorni” proces odabira SDP-ova kandidata za predsjednika, a za koji je bio javno kazao da će biti dovršen najkasnije do sredine srpnja. No iako su, kako stvari stoje, došli do kandidata, još uvijek ima i nekoliko nepoznanica i bitnih dilema koje, kažu naši izvori, Milanović i Bernardić tek moraju definirati.

– Kao prvo, nije nebitno kako bi se formulirala te kandidatura, hoće li u njoj stajati da je Zoran Milanović SDP-ov kandidat ili će se ići na formulaciju da je on kandidat široke lijevocentrističke opcije kojeg podržava i SDP. U svakom slučaju to nije isto – kaže jedan član vodstva SDP-a.

No teško je vjerovati da će Bernardić pristati na drugu opciju s obzirom na to da je i javno više puta do sada kazao kako će SDP imati svog kandidata i da će pozvati ostatak oporbe da ga podrži.

Moguće kombinacije

Mogućnost da Milanović ne bude ponajprije SDP-ov kandidat već kandidat široke lijeve liberalnocentrističke opcije u kojoj bi se, primjerice, našao i HNS, Milanoviću bi stvorila probleme i u Amsterdamskoj koaliciji. Konkretno, sa strankom GLAS koja teško može pristati na podršku kandidatu koji bi se vodio i kao kandidat HNS-a. No u slučaju da Milanović ide kao kandidat SDP-a kojeg će podržati i HNS tada takva kombinacija teško može biti sporna ikome u Amsterdamskoj koaliciji pa i GLAS-u.

– Treba vidjeti i koje bi još stranke stale uz Milanovićevu kandidaturu i razgovarati sa svima njima. Tu svakako spada i SDSS, ali i stranke s ljevice – kaže naš izvor.

Da ima još puno detalja koje treba dogovoriti, kaže i naš drugi izvor iz vrha SDP-a koji smatra da će Milanović morati kazati i koga sve vidi u svom najužem timu u kampanji i da je to nešto što svakako mora biti dio dogovora između Milanovića i Davora Bernardića.

Bliski Milanoviću drže da bi mu stranka trebala dati podršku, ali i prepustiti mu odluku o timu i dati mu određenu fleksibilnost oko tih pitanja.

– Uostalom, teško mi je i zamisliti situaciju u kojoj Milanović sluša i radi kako su neki to u stranci zamislili – kaže naš sugovornik iz Partije.

