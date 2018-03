Koliko ljudi stane na zagrebački Jelačić-plac

Kao i nakon gotovo svakog većeg prosvjeda u Hrvatskoj, tako se i nakon subotnjeg okupljanja protivnika ratifikacije Istanbulske konvencije na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića povela žustra rasprava o tome koliko se prosvjednika u subotu doista okupilo.

Snimka na YouTubeu

Iako razlike između onih policijskih i procjena samih organizatora uvijek postoje, one ipak nikada nisu bile u tolikom nerazmjeru kao ovaj put – policija je u subotu popodne u javnost izišla s priopćenjem da je na Trgu bilo 5000 prosvjednika, a organizatori su tvrdili da ih se okupilo sedamdesetak tisuća. I dok su i jedna i druga strana branile svoje procjene, u nedjelju navečer na YouTubeu objavljen je video čiji autor tvrdi da je na Trgu u subotu u 12.18 sati bilo točno – 8032 ljudi. Do te brojke došao je tako da je uzeo fotografiju s prosvjeda i uz pomoć računala zelenim kružićem označio svakog čovjeka koji je u tom trenutku bio na trgu i tako došao do točne brojke ljudi koji su ondje bili. U istu brojku uključeni su i policajci, ali i prolaznici koji su se ondje našli.

– To su činjenice. Dvije tisuće ljudi okupilo se na Trgu žrtava fašizma. Još 440 prosvjednika došlo je s jedanaest autobusa iz drugih hrvatskih gradova. Zatim se na Trgu bana Jelačića okupilo još oko tri tisuće prosvjednika. Znači, mi ostajemo pri procjeni od oko pet tisuća prosvjednika koju smo dali i u subotu nakon prosvjeda – poručio je načelnik Sektora policije PU zagrebačke Davor Posilović s konferencije za medije koja je održana u ponedjeljak popodne kako bi se razjasnilo kako je PUZ došao do konkretne brojke od pet tisuća ljudi. Vodili su se jednostavnom računicom da na jedan četvorni metar stane troje do četvero ljudi.

Na Trg stane 48.000 ljudi

Pomoću snimki prosvjeda zatim su izračunali broj ljudi koji se nalazio na Trgu, s time da su u obzir uzeli kako se na prostoru koji je bio bliži centru nalazilo četvero ljudi jer je ondje bila veća gužva, dok je na prostoru izvan centra gustoća bila manja. Prosječno, zaključili su, na jednom četvornom metru bilo je dvoje ljudi. Istaknuli su da je broj građana koji je u tom trenutku bio na Trgu veći, a da su do broja prosvjednika došli tako da su obišli Trg prije nego što su na njega došli prosvjednici, pa su kasnije mogli jednostavno oduzeti tu brojku od ukupne brojke ljudi koja se nalazila na Trgu.

A ona nije bila mala s obzirom na to da su se u subotu ondje održavale još dvije manifestacije na kojima je bilo postavljeno pedesetak štandova. Kad se u obzir uzme da glavni zagrebački trg ima površinu od oko 12 tisuća četvornih metara te da na jedan četvorni metar stane maksimalno četvero ljudi, jednostavnom računicom postaje jasno da se na Trg može nagužvati maksimalno 48 tisuća ljudi. Ako od tog broja oduzmemo prostor koji zauzimaju Manduševac, kip bana Jelačića, kiosci, štandovi... ta brojka postaje i manja.

