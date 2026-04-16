Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRANITELJ DAMIR ČIČAK

Moje berkširske svinje jedine su u Hrvatskoj, a možda i cijeloj Europskoj uniji

Autor
Jolanda Rak Šajn
16.04.2026.
u 19:55

Nakon teškog ranjavanja u Slanom pokraj Dubrovnika "prisilno" je umirovljen s 25 godina i otada, kaže, stalno traži neki novi Domovinski rat, neku novu prepreku koju će savladati. Onu od koje će mu srce brže kucati. Tek sad ju je našao

Sve su mi prirasle srcu, ali samo je jedna kraljica – Prija. Najumiljatija je, s njom možeš i razgovarati. Kad bih imao televizor u štali i rekao joj da prebaci na drugi program, ona bi znala – šali se Damir Čičak, veteran Domovinskog rata, a odnedavna i svinjogojac, češkajući crnu ljepoticu okruženu jednoipolmjesečnim podmlatkom.

Teško je i opisati koliko ga je truda, nagovaranja i odricanja 'koštala' ta umiljata berkširica dok je, s još pet svojih družica – Brenom, Ninom, Šemsom, Ajšom i Severinom – prije dvije godine nije dopremio iz Linza. S tom engleskom pasminom svinja, jednom od najstarijih u Europi, i Austrijanci su planirali oplemeniti svoj uzgoj, bolje je istražiti – i možda je, nakon što uspostave matično stado, i križati s mesnatijim svinjama. Zbog iznimne kvalitete tamnoružičastog, sočnog i slatkastog mesa berkširske svinje prošaranog intramuskularnom masti, u svijetu ga zovu i wagyu svinjetinom po uzoru za čuvenu govedinu. Stoga je interes proizvođača kao i znanosti za tu pasminu sve veći. Nije dakle čudno što su i Damiru berkširice zapele za oko. A kad su tri potencijalna vlasnika u Austriji odustala od pružene im prilike – svih šest čistokrvnih krmača za koje on kaže da su jedine u Hrvatskoj, a možda i cijeloj Europskoj uniji, 'udomljeno' je u njegovoj štali u Banje Selu.

Ključne riječi
Svinje svinjogojac Veterani Domovinskog rata branitelj

Komentara 5

Pogledaj Sve
LR
Le_raa
20:34 16.04.2026.

Svaka čast G Čičak, te svinje su vrlo kvalitetne kao polu divlje.....A imaju jako lijepa imena!

Avatar rubinet
rubinet
20:07 16.04.2026.

Dade dobra imena prasicama.

CO
cortes
21:19 16.04.2026.

Svaka čast za dana imena, molio bi i ponudio za sljedeće krmače imena Dalija,Ivana, Anka, Vesna,Sandra, Sanja, Rada.🤣

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Zagreb: Antikorupcijsko vijeće o stanju u trgovačkom društvu Državne nekretnine
Video sadržaj
ANTIKORUPCIJSKO VIJEĆE

Zviždačica Maja Đerek optužila Državne nekretnine za nove slučajeve korupcije

Đerek: Najnoviji je slučaj to da su me pokušali prisiliti da protiv jednog HDZ-ovog donatora potpišem povlačenje tužbe za iseljenje, a taj se HDZ-ov donator nalazi nasred Trga bana Jelačića i ima dugove. Nakon što sam to odbila potpisati, za vrijeme bolovanja zbog narušena zdravlja, napisana mi je opomena pred otkaz koja mi je uručena prvog dana po povratku s bolovanja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!