FOTO Drama u Zagrebu: Sudarila se četiri vozila, dvije osobe završile u bolnici. Promet obustavljen

Obustavljen je promet na Aleji grada Bologne u Zagrebu, a na tom dijelu grada stvaraju se velike gužve i kolone vozila. Kako javlja 24sata, upravo na toj lokaciji u četvrtak oko 17.20 sati dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri vozila.

Prema prvim infomracijama, u sudaru su ozlijeđene dvije osobe. Jedna je prevezena u KBC Zagreb, dok je druga zbrinuta u KBC Sestre milosrdnice. Zbog nesreće su uvedene i izmjene u javnom prijevozu. Iz ZET-a su poručili kako autobusne linije 172 i 176 u oba smjera prometuju obilazno, preko Samoborske ceste i Škorpikove ulice, do povratka na redovne trase.

