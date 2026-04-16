Hrvatica se požalila na majstora, objava otkrila frustrirajuće situacije: 'Mislim da nikad nisu došli kad kažu da budu'

Jedna objava na Redditu potaknula je raspravu o pouzdanosti majstora u Hrvatskoj. Naime, autorica objave požalila se da je čekala servisera koji je jako kasnio. "Dogovorila sam servis bojlera u 8 jer je to taman da, ako i zakasni pola sata, dovoljno da odradi prije nego moram uspavati bebu", započela je priču korisnica Reddita. "Naravno još čekam, bebi se spava, kalkuliram ako uspavam bebu, sigurno ce doci za 10 minuta i probuditi je", napisala je i postavila pitanje: "je li vam majstor ikada došao na vrijeme?". Odgovori su potvrdili kako je točnost za mnoge majstore relativan pojam.

"Jedino kad su došli po pare", napisao je jedan korisnik. "Mislim da nikad nisu došli ni prvi dan kad su rekli, kamoli sat. Uvijek neke odgode, prebacivanja, pa usput stanu za 20 dana", piše u drugom komentaru. "A kad ih nema ni za lijeka, ovo je redovan servis koji, ako ne napravimo, gubimo garanciju na cijeli sustav podnog grijanja. Zvali smo ih u studenom prošle godine, bila gužva pa nas zapisali za veljaču ove godine, nisu došli. Nakon 5 poziva dogovorimo se za danas i sad ga nema. A jučer je bio susjedi i kaže da je došao u minutu na termin", požalio se treći korisnik.

Bilo je prijedloga da se takvim majstorima jednostavno otkaže posao, međutim to, prema iskustvu jedne korisnice, nije najbolja stvar koja se može napraviti. Ona je napisala kako je otkazala posao električaru jer nije bio u stanju završiti posao, a sada već godinu dana ne može naći drugog električara. Neki korisnici su istaknuli da je ključni problem u tome što nema dovoljno kvalitetnih i dostupnih majstora. "Ne bi oni radili tako da ne mogu - jednostavno ih nema dovoljno i mogu kako hoće. Mušterije moraju trpjeti jer nemaju izbora", piše u jednom komentaru.

Međutim, osim brojnih negativnih, našlo se i nekoliko pozitivnih komentara. "Ne uzimam često majstore, ali ovo što sam uzimao (keramičare) došli u dan i točno dogovoreni termin (još 10 minuta ranije)", napisao je jedan korisnik. "Najbolji je bio keramičar, bilo je više posla pa je dolazio otprilike 5-7 puta, ne sjećam se točno. Jednom je zakasnio, no poslao je poruku sat vremena prije nego što je trebao doći. I onda se ispričavao jer je zakasnio. Zakasnio je čovjek mislim manje od 20 minuta", napisao je još jedan korisnik.