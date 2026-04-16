Što se događa s Trumpovom blokadom Hormuza? Američki general prijeti tankerima: Budite spremni, ukrcat ćemo se!

Načelnik stožera američke vojske, general Dan Caine, izvijestio je o najnovijem razvoju situacije vezane uz američku blokadu Hormuškog tjesnaca, naglasivši kako je do sada 13 brodova odustalo od prolaska kroz ovu ključnu pomorsku rutu. Tijekom jutarnjeg brifinga u Pentagon, Caine je istaknuo kako su kapetani tih brodova postupili razborito. „Kapetani svih ovih brodova donijeli su mudru odluku da ne pokušaju proći kroz blokadu. Do sada je 13 brodova odlučilo okrenuti se i izbjeći prolazak“, rekao je.

Istodobno, visoki američki vojni dužnosnici poručuju kako su američke snage na Bliskom istoku spremne odmah nastaviti borbene operacije ako Iran ne pristane na mirovni sporazum. Blokada pomorskih ruta predstavlja ključni instrument pritiska na Teheran, a obuhvaća zaustavljanje svih brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz Irana. Američki ministar obrane Pete Hegseth dodatno je pojačao ton upozorenja. „Irane, možeš izabrati svijetlu budućnost i nadamo se da ćeš to učiniti za dobrobit svog naroda. No ako Iran donese krivu odluku, suočit će se s blokadom i napadima na infrastrukturu i energetske objekte“, poručio je na konferenciji za medije u Pentagonu, prenosi SkyNews.

Caine je potvrdio i visoku razinu borbene spremnosti američkih snaga. „Naše snage spremne su za nastavak opsežnih vojnih operacija doslovno istog trenutka kada dobiju zapovijed“, naglasio je.

Dodao je kako će američki ratni brodovi aktivno presretati svako plovilo koje pokušava dostaviti materijalnu pomoć Iranu, bez obzira na njegovu zastavu. „Brodove koji pokušaju probiti blokadu presrest ćemo i upozoriti ih da ćemo upotrijebiti silu ako ne budu poštivali blokadu“, rekao je Caine, dodajući da će se takve mjere provoditi i u iranskim teritorijalnim i u međunarodnim vodama.

Prema njegovim riječima, Središnje američko zapovjedništvo u regiji zasad nije imalo potrebu za ukrcavanjem na brodove u tom području. Istodobno, američka vojska provodi slične operacije presretanja i u Indo-pacifičkom području, posebno prema brodovima koji su isplovili prije početka blokade.

Podsjetimo, američka vojska je već ranije izvijestila kako je zaustavila šest brodova u sklopu nastojanja da se privremeno obustavi trgovina iz iranskih luka, nakon što je blokada stupila na snagu početkom tjedna. Caine je pojasnio da se blokada provodi uz pomoć borbenih zrakoplova, izviđačkih letjelica, helikoptera i drugih vojnih kapaciteta, uključujući i zračne tankere za nadopunu goriva.

Operativno vodstvo nad provedbom blokade najčešće ima razarač američke mornarice, dok se u regiji nalazi i udarna skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln. Posebno je opisao i način komunikacije prema civilnim brodovima, koja se odvija izravno s mosta razarača. „Ne pokušavajte probiti blokadu. Brodovi će biti zaustavljeni i podvrgnuti pregledu i zapljeni ako plove prema ili iz iranskih luka. Okrenite se ili se pripremite za ukrcaj. U slučaju nepoštivanja, upotrijebit ćemo silu“, poručuju američke snage.

Blokada je uvedena nakon dugotrajnih diplomatskih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su se odvijali u Pakistanu, no nisu rezultirali postizanjem sporazuma. Predsjednik Donald Trump ostavio je mogućnost nastavka pregovora, ali je istodobno upozorio na mogućnost novih vojnih udara ukoliko Iran odbije prihvatiti američke zahtjeve.