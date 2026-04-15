Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VAŽNA ODGODA

Porezna uprava objavila važnu vijest za građane

Zagreb: Porezna uprava, područni ured Peščenica
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
15.04.2026.
u 20:35

​Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi za fiskalizaciju računa i eRačuna te dodijeljivanje OIB-a radit će nesmetano..

Porezna uprava obavještava javnost kako se na temelju zahtjeva poreznih obveznika i stručne javnosti, odgađa najavljena privremena nedostupnost sustava Porezne uprave s početkom od 16. travnja. S obzirom na odgodu privremene nedostupnosti, svi obrasci moći će se dostaviti u zakonom propisanim rokovima odnosno neće doći do pomicanja rokova za obrasce koji se predaju do 30. travnja.

Međutim, radi provedbe projekta digitalne transformacije Porezne uprave i potrebe prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, nedostupnost dijela usluga porezne bit će provedena na sljedeći način: podnošenje SNU te predaja i provjera JOPPD obrazaca - u razdoblju od utorka, 5. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati; elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike - u razdoblju od petka 8. svibnja 2026. od 16 sati do ponedjeljka, 11. svibnja 2026. do 8 sati.

​Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi za fiskalizaciju računa i eRačuna te dodijeljivanje OIB-a radit će nesmetano. Porezna uprava moli korisnike da zanemarite prethodne obavijesti o nedostupnosti u travnju kao i produženje rokova za dostavu obrazaca.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!