Video otkriva koliko je ljudi bilo na prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije?

Koliko je ljudi bilo na subotnjem prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije na Trgu bana Jelačića bilo je pitanje mnogih rasprava ovoga vikenda...

Organizatori su se pohvalili kako je prosvjednika bilo oko 70 tisuća, dok je policija službeno ustvrdila da ih nije bilo više od pet tisuća.

No, na Trgu je, sudeći prema objavljenom videu, bilo točno - 8.032 ljudi. Netko je odlučio uzeti fotografiju s prosvjeda i uz pomoć računala, odnosno zelenih kružića, pobrojati sve one koji su u to vrijeme bili na Trgu bana Jelačića. Dakle, i prosvjednike i policiju i slučajne prolaznike. Bilo ih je točno 8.032.

Cijelo brojanje trajalo je preko dva sata, a postupak se može pogledati u videu.

Pogledajte i prosvjed protiv ratifikacije Ist. konvencije: