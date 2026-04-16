ZABRINJAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE

Nestaje novac, raste krađa imovine: Nova slika kriminala u hrvatskim kompanijama

16.04.2026.
u 18:49

Glavni počinitelji prijevara najčešće su osobe unutar kompanija, pri čemu se u 44% slučajeva radi o izvršnom menadžmentu ili upravi, pokazalo je istraživanje ACFE-a i EY-a Hrvatska

Najčešće vrste financijskih prijevara u Hrvatskoj su protupravno prisvajanje imovine (57%) te mito i korupcija (24%), a u odnosu na 2022. počinitelji češće ne djeluju sami, pokazalo je novo istraživanje o prijevarama koje je provelo Udruženje ovlaštenih istražitelja prijevara (ACFE Hrvatska) uz potporu konzultantsko-revizorske kompanije EY Hrvatska. Medijan gubitka (srednja vrijednost svih gubitaka) po incidentu prijevare porastao je sa sto tisuća na 150 tisuća eura u odnosu na prije tri godine, a nakon otkrića prijevare, više je ispitanika uvelo kontrolne mjere nego 2022. Unutar protupravnog prisvajanja imovine vidljiva je značajna promjena jer je udio slučajeva koji uključuju prisvajanje novčanih sredstava pao s 84 na 57%, dok je prisvajanje fizičke imovine, poput zaliha i opreme, poraslo s 31 na 52%, što upućuje na nedovoljnu razinu kontrole i nadzora nad fizičkom imovinom.

Želite prijaviti greške?

ANTIKORUPCIJSKO VIJEĆE

Zviždačica Maja Đerek optužila Državne nekretnine za nove slučajeve korupcije

Đerek: Najnoviji je slučaj to da su me pokušali prisiliti da protiv jednog HDZ-ovog donatora potpišem povlačenje tužbe za iseljenje, a taj se HDZ-ov donator nalazi nasred Trga bana Jelačića i ima dugove. Nakon što sam to odbila potpisati, za vrijeme bolovanja zbog narušena zdravlja, napisana mi je opomena pred otkaz koja mi je uručena prvog dana po povratku s bolovanja

