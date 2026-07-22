Crna Gora odgovara Hrvatskoj: Otvorena pitanja rješavati kroz dobronamjeran dijalog

Crna Gora će rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno, u dobroj vjeri i kroz "dobronamjerni dijalog", priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, u odgovoru na poziv MVEP-a na poduzimanje "odlučnih koraka" u rješavanju otvorenih pitanja.

„Naše opredjeljenje ostaje nepromijenjeno – sva otvorena bilateralna pitanja treba rješavati kroz otvoren, kontinuiran i dobronamjeran dijalog, u duhu međusobnog uvažavanja i partnerstva koje dijelimo kao susjedne države, saveznice u NATO-u i, uvjereni smo, uskoro dvije članice Europske unije“, navodi se u priopćenju crnogorskog ministarstva.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ranije u srijedu je priopćilo da je vrijeme da crnogorska vlada poduzme odlučne korake u rješavanju otvorenih pitanja s Hrvatskom jer je to ključno za njezin put u EU. Naglašava da je Hrvatska tijekom cijelog tog procesa „pokazivala stratešku strpljivost i razumijevanje, no sada je vrijeme za odlučne korake crnogorske vlade”.

Dan nakon što je u Zagrebu boravila europska povjerenica za proširenje Marta Kos, hrvatsko ministarstvo naglašava da je EU vrlo jasan u „svojim porukama da ne može i ne želi uvoziti bilateralne sporove” te da se stoga otvorena pitanja „moraju žurno riješiti” kako ne bi opterećivala bilateralne odnose niti pristupni proces.

U priopćenju crnogorski MVP navodi da je s pažnjom razmotrio priopćenje hrvatskog MVEP-a u kojem se navode i hrvatska "očekivanja" te da u njemu prepoznaje potvrdu zajedničkog interesa da se europski put Crne Gore uspješno privede kraju. Dodaje se kako je važno istaknuti da je u prethodnom razdoblju više pitanja koja su figurirala kao otvorena riješeno, dok su u odnosu na preostala ostvareni pozitivni pomaci ili uspostavljeni odgovarajući institucionalni mehanizmi za nastavak rada.

Crnogorsko ministarstvo podsjeća da je potpisan ugovor o poklanjanju Doma kulture „Josip Marković“ u Donjoj Lastvi Hrvatskom nacionalnom vijeću, zatim da je obnovljen rad Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu nacionalnih manjina te da su poduzete druge konkretne aktivnosti usmjerene na očuvanje identiteta i unaprjeđenje položaja hrvatske zajednice u Crnoj Gori.

„Intenziviran je i rad nadležnih institucija u oblastima nestalih osoba, procesuiranja ratnih zločina, državne granice i školskog broda ‘Jadran’“, navodi se u priopćenju i dodaje da Crna Gora ostaje dosljedno posvećena rasvjetljavanju sudbine svih nestalih osoba s prostora bivše Jugoslavije, utvrđivanju individualne odgovornosti za ratne zločine, zaštiti prava svih žrtava i odgovornom suočavanju s prošlošću.

Crnogorski MVP navodi da je pitanje državne granice otvoreno duže od tri desetljeća i da njegovo rješavanje zahtijeva temeljitu pripremu i odgovoran dijalog. „Do postizanja konačnog rješenja, Protokol o privremenom režimu uz južnu granicu primjenjuje se bez problema već 24 godine, što su Crna Gora i Republika Hrvatska zajednički konstatirale u više navrata“, navodi MVP Crne Gore u odgovoru te dodaje da se s jednakom pažnjom pristupa i pitanju školskog broda „Jadran“, uz spremnost da se razgovori o ovoj temi dodatno intenziviraju.

„Sa željom da se očuva kontinuitet političkog dijaloga i dodatno intenzivira suradnja, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore predložilo je održavanje treće runde bilateralnih političkih konzultacija u Podgorici, do kraja kolovoza 2026. godine“, zaključuje se u odgovoru crnogorskog MVP-a. U priopćenju hrvatskog ministarstva vanjskih poslova navedena su hrvatska „očekivanja” o kojima je ranije ove godine, nakon susreta s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, u Tivtu govorio i premijer Andrej Plenković.

„Rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku četrnaest nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinskopravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen-ploče na bivšem logoru Morinj i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o granici na moru, te povrat školskog broda Jadran”, navodi se.

„Preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja 2026. i stoga opetovano pozivamo crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima”, zaključuje se u priopćenju MVEP-a. MVEP naglašava da je Hrvatska koncem 2024. Crnoj Gori ponovila poziv na dijalog "radi rješavanja otvorenih pitanja koja se moraju okončati kako ne bi opterećivala ključnu, završnu fazu pristupnog procesa” s Europskom unijom. Vlasti Crne Gore navode ambiciozan plan da Podgorica do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. postane članica Unije.