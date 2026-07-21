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NAPUSTIO SDP

SDP-ovac o Kolarićevom odlasku: 'Neka vrati mandat i kaže je li nova Plenkovićeva ruka'

Zagreb: Sabor o Konačnom prijedlogu zakona o listi profesionalnih bolesti
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
21.07.2026.
u 14:27
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Kolarić, donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, u ponedjeljak je objavio da napušta SDP, rekavši da s tom strankom više ne dijeli iste ideje

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić u utorak je izrazio žaljenje zbog odluke Branka Kolarića da napusti SDP, poručio mu da bi bilo politički korektno da vrati mandat stranci na čijoj je listi izabran za zastupnika te ga upitao za točnost „priče“ da će biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini.

Kolarić, donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar" i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, u ponedjeljak je objavio da napušta SDP, rekavši da s tom strankom više ne dijeli iste ideje. „Priča se i da će Branko biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade. Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić“, priopćio je Đujić.

 Kaže i da će se vrlo brzo vidjeti je li to motiv Kolarićeva izlaska iz SDP-a ili „Rezolucija protiv krađe organa za transplantaciju u Kini, za koju smo, usput, danas prvi puta čuli.”  Đujić navodi i da nije iznenađen takvom odlukom „budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci“, zaželjevši Kolariću sreću i uspjeh u daljnjem životu. „Žao mi je što je odlučio napustiti SDP, ali to je njegova odluka i njegov izbor“, ističe politički tajnik SDP-a i dodaje kako smatra da bi bilo politički korektno da Kolarić vrati saborski mandat stranci na čijoj je listi izabran i koja mu je omogućila da bude zastupnik. „Građani su glas dali SDP-u i politici koju smo zajedno predstavljali. Ako je odluku donio zbog načela kao što tvrdi, onda vjerujem da će to i učiniti“, priopćio je Đujić.

 Kolarić je SDP napustio nakon 19 godina članstva. "Odluku nisam donio lako. Bio sam član SDP-a jer smo Stranka i ja vjerovali u iste stvari: u slobodu mišljenja, solidarnost, međusobno poštovanje. No, moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem. Ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će Stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli", naveo je Kolarić u pismu predsjedniku i potpredsjednicima SDP-a, koje je u ponedjeljak objavio na svojoj facebook stranici.

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Ključne riječi
SDP Branko Kolarić saša đujić

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