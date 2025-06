U sukobu Izraela i Irana vrlo je jasno da je Teheran zasad izvukao deblji kraj. Da je netko Izraelcima prije dvije godine ponudio opciju potpunog kraha moći Sirije, Hamasa i Hezbolaha te ozbiljno uzdrmanog Irana, uz prisutnost prijatelja Donalda Trumpa u Bijeloj kući, objeručke bi je prihvatili. No nastavak ratova na Bliskom istoku ugrožava i izraelsku poziciju u svijetu. Konkretno, javnost u sve većem broju zemalja ima negativno mišljenje o toj zemlji, što pokazuju globalne ankete. Možda Izrael vjeruje da je to mala cijena koju mora platiti za obračun sa svim svojim neprijateljima i da je ovo trenutak koji ta država mora iskoristiti, ali pad rejtinga Izraela u svijetu može se opipati. Pokazalo je to i nedavno istraživanje globalne organizacije Pew Research Center koja pokazuje koliko je država Izrael nepopularna na Zapadu.