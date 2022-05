Koje opcije u Hrvatskoj ima Čavajda? Može se napraviti prijevremeni porod, ali s rođenjem živog ploda

Koje su to opcije Mireli Čavajdi o kojima je govorio ministar ne želeći ih pojasniti? Ministar Vili Beroš je, naime, objavio da je drugostupanjska komisija KBC-a Zagreb pozitivno ocijenila žalbu Mirele Čavajde te da joj je odobren prekid trudnoće. Ona u Petrovoj može napraviti prijevremeni porod, ali pod uvjetom da se ide na rođenje živog ploda.

Ukoliko će inzistirati na prethodnom fetocidu ploda, hrvatski joj liječnici to neće moći napraviti već će morati na zahvatu u inozemstvo i te će troškove podmiriti HZZO.

- Prijevremene porode često radimo u Petrovoj i ako se gospođa Čavajda odluči na to, nema problema. Međutim, u slučaju da trudnica traži da se prethodno napravi fetocid, bojim se da to neće biti moguće jer taj postupak u Hrvatskoj nije reguliran - kazao nam je dr. Trpimir Goluža iz KBC-Zagreb.

- Obaviješten sam o zaključku, ključan nalaz je bio nalaz kontrolne neuroradiološke obrade, magnet mozga koji je pokazao značajno izmijenjeno činjenično stanje. To je bio razlog na osnovu kojeg je komisija procijenila da su ispunjeni medicinski i zakonski preduvjeti za odobrenje prekida trudnoće. Stanje je iznimno teško, stoga je odobren prekid trudnoće - rekao je ministar Beroš.

Podsjetimo, Mirela Čavajda danas je dobila novi nalaz iz KBC-a Rebro koji je mnogo lošiji od prijašnjeg. Nalaz magnetske rezonancije koju je Mirela Čavajda napravila jučer na Rebru pokazuje da je situacija s njenim fetusom još teža nego što je to pokazao MR na Svetom Duhu otprije dvadesetak dana. U međuvremenu je došlo do pogoršanja jer tumor na glavi fetusa rapidno raste. Nalaz sa Svetog Duha tvorbu je opisao dimenzijama 60X40 mm, no sada su je liječnici iz KBC-a Zagreb evidentirali dimenzijama 70x50x60. Navode i da tvorba pritišće mozak i moždano deblo, a kao posljedica pojavio se hidrocefalus i to veličine 24 mm te su uočene velike ciste u mozgu.

