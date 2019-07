Koje igračke Hrvati nose u krevet: Vole lisice, vibratore i lutke u obliku ovce?

Ovisi, nekada dnevno dođe trideset, četrdeset ljudi, a ima dana kada ih navrati svega... – govori Andrea Grahek, vlasnica sex shopa Lucky Bull smještenog u Petrinjskoj ulici u centru Zagreba, a usred rečenice prekida je otvaranje vrata. U trgovinu ulazi muškarac, po slobodnoj procjeni star kojih četrdeset godina koji se, obučen u traperice i plavu majicu kratkih rukava te s crnim tenisicama na nogama, stilom ne izdvaja od većine žitelja hrvatske metropole.

– Uh, dobro je da radi klima tu kod vas, vani se ne da živjeti – govori, a njegove riječi vlasnicu Andreu previše ne iznenađuju budući da je tog petka pola sata iza podneva, kada je kupac došao, živa na termometru pokazivala 34 celzijevca.

– Oh, ispričavam se, nisam ni pozdravio, dobar vam dan – govori, a Andrea i ja uzvraćamo pozdrav. Nakon što je u nekoliko sekundi pogledom “skenirao” dvadesetak kvadrata velik donji kat trgovine pogled mu se zaustavlja na polici smještenoj nasuprot ulaza. Dolazi do nje, skida sunčane naočale s glave, valjda kako bi bolje vidio, a zatim nakon kratkog razgledavanja ponude na spomenutoj polici u ruke uzima kutiju na kojoj piše Anal stick with ring. Riječ je o, kako će nam Andrea naknadno pojasniti, desetak centimetara dugačkom analnom stimulatoru koji je na vrhu tanji, a na dnu deblji, dok se na njegovu kraju nalazi prsten kako bi se igračka mogla jednostavno umetnuti i ukloniti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL “Dobar dan. Tražim nešto za analnu penetraciju, ali volio bih kada bi na vrhu umjesto ovog klasičnog prstena bilo nešto u obliku srca, piramide ili recimo Eiffelova tornja”, pristojno je rekao klijent

Realistične lutke na napuhavanje

– Ovo mi je zanimljivo, tražim nešto za analnu penetraciju, ali volio bih kada bi na vrhu umjesto ovog klasičnog prstena bilo nešto u obliku srca, piramide ili recimo Eiffelova tornja – govori mrtvo ozbiljno. Dok se kolega fotoreporter i ja u čudu gledamo i hihoćemo poput kakvih tinejdžerica, Andrea kupcu profesionalno predstavlja ponudu već spomenutih igrački. Iako u ponudi nema one s Eiffelovim tornjem ili srcem na vrhu, tu je zato niz drugih proizvoda različitih boja i veličina. Najčešći su crni i ružičasti, a variraju od sedam do petnaestak centimetara u dužinu. Neki na dnu imaju i ukrasne kristale, drugi svijetle u različitim bojama, treći dolaze s ugrađenom metalnom kuglicom koja je stalno u pokretu i daje osjećaj vibracije...

– U redu, stavite mi ovaj sa strane, vjerojatno ću ga uzeti, a recite mi imate li štipaljke za bradavice s lancem. Trebalo bi mi to, a i neke gaćice koje naprijed imaju otvor, koristio bih ih sa strap-onom (umjetni penis s remenom koji se veže oko struka) – govori bez trunke suzdržavanja ili srama.

– Budući da ste zainteresirani za cijeli niz proizvoda, imam nešto odlično za vas, a ispast će vas jeftinije nego da kupujete sve pojedinačno – govori i pokazuje mu poveću kutiju s natpisom Lovetoy starter kit. Riječ je o setu od deset dijelova koji sadrži lisice za ruke, navlaku za penis, vibrirajuće jaje, vibrator, analni stimulator, kvačice za bradavice, analne kuglice, prsten za penis, periku i masku za oči. Nakon malo nećkanja muškarac se odlučuje na kupnju tog i još nekoliko proizvoda.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Može li neki popust na količinu – pita, a vlasnica mu izlazi u susret i spušta cijenu na dva artikla. Kako pojašnjava, zadovoljna je i ona jer i dalje je na dobitku, ali i on jer je dobio popust, pa postoji dobra šansa da će se vratiti.

– Imam dosta redovitih kupaca koji, ako su zadovoljni proizvodima, dolaze svakih nekoliko mjeseci kako bi provjerili što je novo došlo i u pravilu nešto i kupe – kazuje Andrea. Iako se prodaje doista sve, u pravilu najviše idu vibratori, masturbatori ilitiga umjetne vagine, dilda, lubrikanti i erotski kostimi.

– Evo, ovaj model dobili smo relativno nedavno, a riječ je o, kako ga ja zovem, automatskom vibratoru koji ima senzore na vrhu, na dnu i u sredini. Senzori se aktiviraju na dodir, pa ovisno o tome koliko se mišić steže on vibrira jače ili slabije. Znači, stavi se unutra i on sve odradi sam, ni brige ni pameti, a puni se preko USB-a. Popularni su i modeli koji imaju daljinski, njih često uzimaju parovi, a daljinski uglavnom završi u njegovim rukama – pojašnjava Andrea. Vibratori se najviše prodaju jer se tako probija led i ulazi u svijet erotskih igrački. Kad je pitamo jesu li Hrvati, barem oni koji dolaze u sex shopove sramežljivi ili otvoreni u vezi svoje seksualnosti, kao iz topa odgovara:

– Moj je dojam da se volimo praviti fini i pristojni kad je seks u pitanju, ali daleko smo mi od sramežljivosti. Ako sam nešto u ovih devet godina koliko sam u ovom biznisu naučila, to je da mislimo da smo i u seksu, kao i u valjda svim ostalim područjima, najpametniji na svijetu. Primjerice, netko dođe prvi put i nema pojma što želi, a kad njega ili nju pitam treba li kakvu pomoć, nešto mi odbrusi i onda uzme proizvod i dođe ga vratiti nakon nekoliko dana jer mu ne odgovara – govori Andrea te dodaje kako se proizvodi koji su korišteni, logično, više ne mogu vraćati ili mijenjati. Jedan od njezinih savjeta je da, pri kupnji primjerice vibratora, radije uzmete onaj veći, i to zato što se onaj manji ne da “nadoštukati”, pa ćete, ako poželite prijeći na “veći broj” morati kupovati novi. A kupuju li češće muškarci ili žene? Kaže da nema pravila, odnosno da kupuju podjednako, a kad je riječ o sramežljivosti, muškarci su možda na prvu mrvicu otvoreniji u izražavanju svojih želja, ali s druge strane, kad se jednom otvore, žene takoreći ne znaju stati.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Kad smo već kod sramežljivosti, prije nekoliko mjeseci imala sam scenu u kojoj su u trgovinu ušli cura i dečko u srednjim dvadesetima. Ona ga je od nelagode tako čvrsto stisnula za ruku da je jadnik cijeli poplavio u licu, na brzinu su razgledali ponudu i onda ga je ona odvukla van nakon otprilike tri minute. Nisu me ni slova pitali i mislila sam kako neće biti ništa od svega toga, kad eto ti njega vraća se nakon kakvih pola sata i uzima vibrator. Pitam ga je li siguran da je to ono što hoće, kima potvrdno. Pokušala sam postaviti nekoliko pitanja čisto da vidim što uopće traži, ali nije baš bio raspoložen za razgovor. Mislim si ja, okej, ako nećeš razgovarati ne moraš, ali onda se vratio nakon dva tjedna i pokunjeno priznao da mu je žao jer nije želio ništa reći prvi put. Onda sam mu pojasnila da ga ne treba biti sram, a to je i moja poruka svima, jednako kao što ćete se kad kupujete novi televizor kod prodavača raspitati o njegovim funkcijama, tako je logično da se i ovdje raspitate o nekim stvarima, pogotovo ako planirate odriješiti novčanik - pojašnjava Andrea. Među najskupljim proizvodima su realistične lutke na napuhavanje koje koštaju gotovo tri tisuće kuna, a napravljene su od silikona ili drugih materijala koji simuliraju ljudsku kožu. Naravno, postoje i one skuplje koje koštaju desetak tisuća kuna, ali njih u ponudi nema, nego ih Andrea nabavlja na izravan upit kupca. Isto tako, pitamo je, je li istina da sex shopovi u metropoli propadaju jer se moraju boriti s web-trgovinama kojih je sve više.

DVD-i su retroasortiman

– U Zagrebu danas postoji desetak ovakvih trgovina, i sad, ne mogu govoriti za druge, ali iako je postojala mala kriza prije 5-6 godina, u posljednje dvije-tri godine broj kupaca je u stalnom porastu. Ipak je drukčije kad nešto vidite ili opipate uživo nego kad to gledate na ekranu – pojašnjava. Nismo mogli ne primijetiti kako se među brojnim proizvodima nalaze i neki, da se blago izrazimo, neobični artikli. Jedan od njih je lutka na napuhavanje u obliku - ovce. Uzimamo kutiju u kojoj se nalazi u ruke, i dok smišljamo kako bismo je pitali prodaje li se ovo zaista, Andrea odgovara kao da nam je pročitala misli.

– Oni koji je kupe uvijek kažu da im treba za momačke zabave, rođendane ili štogod slično. A fora vam je kod te ovce da se za vrijeme “posla” i glasa, što vi brže to radite, to i ona brže bleji – objašnjava vlasnica Lucky Bulla. A u “zabavnom asortimanu” nalaze se još i selfie štap u obliku penisa, jestive gaćice i grudnjaci, kalupi za pečenje u obliku penisa... Ipak, u cijelom tom asortimanu za oko nam je zapela još jedna stvar koja nas je iznenadila gotovo više od ovce na napuhavanje - cijela kolekcija erotskih DVD-a. Pitamo vlasnicu kupuju li ih ljudi još uvijek danas kada su i DVD playeri već gotovo potpuno izumrli, a do sadržaja za odrasle na internetu je bez problema moguće doći u samo nekoliko klikova mišem.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– To je danas retroasortiman koji je na zalasku, ali do prije nekoliko godina na katu sam imala pravu videoteku s više od tisuću filmova, koje su, moram to napomenuti, razno-razni ljudi krali na dnevnoj bazi, pa sam je odlučila zatvoriti. Koliko se prodaju? Ne znam, možda jedan tjedno – iskreno će.

– Bio je tu jedan stariji čovjek, gotovo susjed, više od osamdeset je imao, koji je par puta navratio tu kod mene. Iako je jedva hodao, prošli put kada je navratio tražio je strap-on, da bi on to volio isprobati. Mislila sam da me zafrkava, ali doista ga je kupio i nekoliko dana poslije došao mi reći da mu je žao što ga i prije nije počeo koristiti – uz smijeh će Andrea.