Mitovi o seksu u koje još uvijek mnogi vjeruju

Foto: Getty Žena će krvariti kada izgubi nevinost - Neke će krvariti neke neće. Neki će pomisliti da je žena već izgubila nevonost ako ne krvari, što je otužno u današnje vrijeme, ali i zabrinjava činjenica da mnogi ne znaju kako i uporeba tampona ili tjelovježba može dovesti do pucanja himena, no to ne znači da je žena time izgubila nevinost. Zaista!