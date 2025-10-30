KoHOM: Prijedlog ministra Fuchsa štetan je korak unatrag. Neka se zapita zbog čega učenici izbjegavaju nastavu!

Najavi ministra Radovana Fuchsa da će zbog previše izostanaka učenika s nastave ograničiti mogućnost da roditelji sami opravdaju do tri dana izostanka, oštro su se usprotivili obiteljski doktori iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom). Fuchsov prijedlog smatraju štetnim korakom unatrag i povratkom na staro stanje koje se pokazalo lošim, zbog čega je i došlo do promjene propisa.

"Ono što radi ministar Fuchs je nekorektno i nadasve nedopustivo vrijeđanju iznimno važne struke obiteljske medicine te pokušaj umanjivanja njene važnosti za zdravo društvo, ali i zadiranje u kompetencije i ovlasti zakonom regulirane liječničke profesije. Umjesto toga, savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer, problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi!".

Liječnici podsjećaju da se obiteljska medicina već suočava s deficitom liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga, samolimitirajuća stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi ih opteretilo. Zbog blagih, samolimitirajućih stanja poput blažeg proljeva, viroze, mučnine ili blago povišene temperature, odlazak liječniku najčešće nije medicinski nužan. Ako će roditelji zbog ministrovog prijedloga početi dovoditi djecu u ordinacije bez medicinskog opravdanja, to će pojačati gužve u čekaonicama, što pak povećava rizik dodatne zaraze kakvim virusom, a onda će i izostanak iz škole biti puno dulji, oporavak teži, a roditeljima bolovanje duže, predskazuju. Opominju i da prisutnost osoba s blagim, ali zaraznim stanjima, itekako može biti opasna za kronične i onkološke pacijente, kojih su ordinacije obiteljskih doktora, nažalost, pune.

Najavu ministra obrazovanja stoga smatraju nepotrebno opterećivanje liječnika, djece i roditelja, ali i bespotrebnom ugrozom zdravlja kroničnih i onkoloških pacijenata u ordinacijama.

"KoHOM neće pristati na to da se problem izostanka iz škole, nezadovoljstvo učenika nastavom i želja roditelja da njihovo dijete nema neopravdanih izostanaka, prelama preko obiteljske medicine. Sustav obiteljske medicine ionako je potpuno devastiran te kadrovski i materijalno deficitaran. Nova administrativna opterećenja, sasvim sigurno, neće doprinijeti tome da se situacija u sustavu obiteljske medicine popravi", poručuju iz KoHom-a.