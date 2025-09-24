Kod susjeda pronađeno više 'horor krpelja': U jednom je bio dosad nepoznati virus

Više ljudi posljednjih je godina u južnoj Europi zaraženo krimejsko-kongoanskom hemoragijskom groznicom koju prenosi krpelj vrste Hyalomma marginatum, a 26 primjeraka te vrste je, prema posljednjim informacijama, identificirano i u Mađarskoj. Ta je vrsta znatno veća od domaćih mađarskih krpelja te je sposobna prepoznati potencijalne domaćine s nekoliko metara udaljenosti. Mađarski mediji tog su nametnika prozvali "horor krpeljom".

Znanstvenik dr. Gábor Földvári rekao je za NapHíre, da je oko 20 primjeraka opasne vrste krpelja "uhvaćeno", a u jednom od njih otkriven je novi, dosad nepoznati virus. - U 2021. godini zabilježena su dva, 2022. devet, 2023. i 2024. po četiri primjerka, a ove godine već smo na sedam - rekao je, govoreći o primjercima zabilježenima u Mađarskoj.

- Više ih je pronađeno na konjima, jedan je pronađen na farmi bivola, na psima, ali dogodilo se i da je netko pronašao krpelja na kuhinjskom podu. Vjerojatno ga je tamo donijela mačka ili pas - dodaje.

Stručnjak kaže da je važno uhvatiti krpelja živog kako bi ga se ispitalo na prisutnost virusa. - Ako krpelj ugine i prođe više vremena od njegove smrti, RNA se lako razgrađuje, što otežava otkrivanje uzročnika - pojasnio je.

- Svi dosad ispitani primjerci bili su negativni na virus krimejsko-kongoanske groznice. Još nemamo rezultate za druge patogene jer su ta ispitivanja još u tijeku - kazao je znanstvenik.