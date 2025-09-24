Stručnjaci upozorili: 'Moguće da je Covid bio samo najava daleko smrtonosnije epidemije'

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije izrazili su zabrinutost da bi svijet mogao biti suočen s novom, daleko smrtonosnijom pandemijom od Covida-19, koja je odnijela oko 1,2 milijuna života. Prema njihovim upozorenjima, pandemija Covida -19 bila je samo upozorenje za ono što bi moglo uslijediti. Takozvana 'bolest X', nepoznati patogen s potencijalom da izazove globalnu katastrofu zabrinjava stručnjake. Iako je najgora faza pandemije Covida-19 iza nas, virus i dalje cirkulira, s novim varijantama poput one koja je nedavno zahvatila Ujedinjeno Kraljevstvo. Međutim, stručnjaci WHO-a upozoravaju da postoji niz drugih patogena koji bi mogli izazvati još veću štetu. "Ebola, Marburg, gripa, svi koronavirusi, ali vjerojatno najvažnija je bolest X – termin koji smo skovali 2018. za nepoznati patogen s potencijalom za ozbiljnu globalnu pandemiju", kazala je Margaret Harris iz WHO-a.

U dokumentarcu BBC-ja Bolest X: Lov na sljedeću pandemiju, dr. Chris Van Tulleken istražuje rad WHO-a u Ženevi, gdje stručnjaci svakodnevno prate izbijanja bolesti diljem svijeta. Neki od ovih patogena imaju zastrašujuće stope smrtnosti. Na primjer, epidemija ptičje gripe u Vijetnamu zabilježila je 129 slučajeva, od kojih je 65 bilo smrtonosno – stopa smrtnosti od 50%. Slično, žuta groznica u Južnoj Americi (Bolivija, Brazil, Kolumbija, Ekvador i Peru) uzrokovala je 56 smrtnih slučajeva od 144 potvrđena slučaja, piše Mirror. Posebnu zabrinutost izaziva Henipavirus, koji se 1990-ih proširio sa svinja na ljude u Maleziji, uništivši cijelo selo. S potencijalnom stopom smrtnosti od 40-75%, ovaj virus predstavlja ozbiljnu prijetnju, posebice jer su njegovi elementi pronađeni u australskim šišmišima, što ukazuje na mogućnost prijenosa zrakom. U slučaju globalnog širenja putem zračnog prometa, posljedice bi bile nesagledive, javlja Mirror.

Još jedna prijetnja je ptičja gripa H5N1, koja se proširila na stoku u Teksasu, zarazivši poljoprivredne radnike i veterinare. Iako nije zabilježena značajna šteta zbog kontaminiranog mlijeka, stručnjaci upozoravaju da je H5N1 'bliže pandemijskom potencijalu nego ikad prije'. Najgori scenarij uključuje mutaciju virusa u visoko zaraznu i smrtonosnu varijantu. Dr. Van Tulleken naglašava da moderna poljoprivreda povećava rizik od zoonoza – bolesti koje se prenose sa životinja na ljude. Uz to, brzi globalni zračni promet olakšava širenje patogena prije nego što stručnjaci stignu reagirati. Osim virusa, WHO prati i bakterijske i gljivične infekcije koje bi mogle postati sljedeća prijetnja.

WHO aktivno prati potencijalne prijetnje kroz svakodnevne sastanke na kojima stručnjaci iz Afrike, Azije i Amerike. Cilj je rano otkrivanje i sprječavanje širenja novih patogena. Dr. Harris upozorava da bi sljedeća bolest X mogla doći iz bilo kojeg dijela svijeta i izazvati masovne gubitke prije nego što se razviju učinkovite mjere. "Ono što dolazi moglo bi učiniti da pandemija Covida-19 izgleda blaga" zaključuje Harris.