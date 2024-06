Koalicija moguća i na lokalnim izborima: DP računa na Vukovar, HDZ-u ‘zauzvrat’ županija

Iako je do lokalnih izbora preostalo nepunih 11 mjeseci, preslagivanja na hrvatskoj političkoj sceni rezultiraju i nizom mogućnosti koje bi mogle biti realizirane na lokalnim izborima. Kako se špekulira, jedna od zanimljivijih tema mogli bi biti izbori u Vukovaru, za koji ne treba trošiti riječi kakvu simboličku važnost imaju za sve političke stranke u Hrvatskoj. Prema tim špekulacijama, koalicija na parlamentarnoj razini HDZ – DP mogla bi doći i do dogovora kada je u pitanju Vukovar. Naime, DP bi prema tim razmišljanjima na izborima “dobio” Vukovar, dok bi HDZ zauzvrat “dobio” Vukovarsko-srijemsku županiju. Razmišlja se u smjeru kako je Vukovar za DP od iznimne važnosti s obzirom na to da je Ivan Penava gradonačelnik Vukovara te da bi stranka s gubitkom Vukovara izgubila veliki dio svoga političkog utjecaja.

Razgovori najesen

O tim nagađanjima predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić kaže kako do sada nikakvih razgovora na tu temu nije bilo te da bi on kao predsjednik županijske organizacije svakako bio upućen u to. – Lokalni su izbori daleko kao i bilo kakvi razgovori o toj temi. Ako i bude nekakvih razgovora, onda će se oni voditi u kasnu jesen ili početkom zime. Međutim, kada gledam situaciju na terenu mislim da HDZ-ova pobjeda na županijskim izborima nije uopće upitna, a poznato je i kako je HDZ i na parlamentarnim izborima u Vukovaru osvojio najviše glasova – rekao je Bosančić.

U istom smjeru idu i riječi saborske zastupnice i predsjednice vukovarskog DP-a Ivane Mujkić, koja kaže da ni gradska tijela stranke još nisu zauzela stav oko lokalnih izbora, odnosno tko bi bio kandidat za gradonačelnika i s kim bi mogli u koaliciju. – To su sva nagađanja i za sada je rano o tim temama razgovarati. Međutim, s obzirom na suradnju DP-a i HDZ-a na državnoj razini, ne isključujem ni tu mogućnost, ali tek trebamo vidjeti kako će se naša koalicija pokazati – rekla je Mujkić, čije se ime u Vukovaru spominje kao moguće kandidatkinje za gradonačelnicu Vukovara.

POVEZANI ČLANCI:

Kako će se postaviti HS

U svjetlu takvih događaja bit će zanimljivo vidjeti kako će se postaviti i neke druge stranke u Vukovaru, i to prije svih Hrvatski suverenisti koji su u koaliciji s DP-om na vlasti u Vukovaru. Predsjednik suverenista Marijan Pavliček također kaže kako su lokalni izbori jako daleko i da se tijekom toga vremena može svašta dogoditi, ali i da ga ne bi nijedna ovakva koalicija u Vukovaru iznenadila.

– U politici se bezbroj puta pokazalo kako je sve moguće, pa i manje čudne stvari nego ova. Pred nama su svakako iznimno zanimljivi lokalni izbori – rekao je Pavliček za kojega se šuška kako će također biti kandidat za gradonačelnika Vukovara. Bit će zanimljivo vidjeti i kako će se birači u Vukovaru postaviti, i to prije svih članovi HDZ-a koji ekipu iz DP-a – a koji su najvećim dijelom nekada bili članovi HDZ-a – nazivaju otpadnicima. Istodobno, pred koalicijom HDZ – DP niz je teških i osjetljivih izazova, a jedan je od njih i koga će DP podržati na predsjedničkim izborima, odnosno hoće li to biti Zoran Milanović ili pak kandidat HDZ-a.

>> FOTOGALERIJA Predsjednik Milanović pratio je ogled Hrvatske i Italije, a pažnju je ukrala njegova supruga Sanja