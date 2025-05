Klime ipak mogu na ulična pročelja, ali samo pod ovim uvjetima

Klime ipak mogu na ulična pročelja, ali samo ako se na čitavoj zgradi obnovi i fasada, a one su smještene u posebne kutije za čiji je razmještaj napravljen ovlašteni projekt. Prema tipskom projektu, može i zatvaranje balkona, ali detaljne upute o dijelu novog Zakona o upravljanju zgradama, koji vrijedi od 1. siječnja ove godine, i koji je definitivno dobio najveću pozornost javnosti, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine trebalo bi objaviti sljedećeg tjedna.

Vratit ćemo se na sekundu još na same klime na pročeljima koje, naravno, nitko ne treba skidati ukoliko ih je već postavio jer zakon se ne primjenjuje retrogradno, ali ako sam uređaj u određenom stanu prestane raditi, na mjesto na kojem je on bio, ne smije se postavljati novi. Ima caka, doduše, a to je komunalno redarstvo koje je zaduženo za ispisivanje predviđenih kazni, a koje bez dojave ne može ni znati što se događa u određenoj zgradi. Tako da, u teoriji, ako vaš susjed ima već postavljenu klimu na dijelu zgrade koji gleda na trg ili ulicu i ona mu prestane raditi, ne prijavite li ga komunalnom redaru, on si novu klimu može postaviti na mjesto stare. U teoriji, opet kažemo, jer u nedavnom tekstu u kojem smo razgovarali s instalaterima klime, oni su nam pojasnili da, zbog novog zakona, jednostavno odbijaju poslove koji mu kontriraju, što znači da ćete teško naći instalatera koji će vam i tu klimu koja ne radi zamijeniti novom na uličnom pročelju.

Što se klima na balkonima tiče, one se mogu postaviti na ulično pročelje, ali na način da se "spuste", odnosno da se nalaze na dijelu balkona koji je "skriven" od ulice. To je najčešće iza same ograde balkona. Što će se još nalaziti u posebnoj uputi koje je Ministarstvo graditeljstva izradilo, znat ćemo za nekoliko dana, a da ona samo što nije stigla, saznali su i zagrebački predstavnici stanara koji su sudjelovali na edukaciji Gradsko stambeno-komunalnog gospodarstva (GSKG), najvećeg hrvatskog upravitelja zgrada, koji brine o čak devet tisuća zajednica suvlasnika. Samo je predavanje GSKG organizirao u suradnji s portalom ZGRADOnačelnik.hr, a ideja je bila da se predstavnicima stanara proba objasniti što više toga u vezi s provedbom novog zakona.

Da će svakako predstavnici imati više posla, čisto iz razloga jer se za više stvari moraju prikupljati potpisi, odmah su kazali GSKG-ovci, a "čelnike" zgrada zanimalo je kad će se potpisivati novi međuvlasnički ugovori, jedna od obveza koje se moraju ispuniti novim zakonom. To se još ne zna jer čeka se da kućni red, registar zajednice suvlasnika i registar upravitelja budu u funkciji, što bi trebalo biti od lipnja, nakon čega će puno toga biti jasnije. Sami međuvlasnički ugovori moraju biti sklopljeni za godinu i sedam mjeseci, tako da se to još stigne, kažu u GSKG-u. A Ministarstvo se čeka još i za pravilnik o dizalima i pravilnik o fasadama jer zakonom je definirano da država i lokalna jedinica samouprave sufinanciraju i lift i obnovu fasade, ali ni to se još ne zna točno na koji način. Još je tu nedoumica čije će se rješavanje morati pričekati. Primjerice, kućni red.

Zakonom suvlasnici mogu ograničiti vrijeme dana u kojem je dozvoljena buka, ali kako to napraviti kad je u zgradi kafić koji već ima dozvolu za svoje radno vrijeme? To se još ne zna, iz GSKG-a kažu da su dosad upućivali policiju na intervenciju. A cijela je procedura predviđena i kad jedan od stanara u zgradi krši kućni red. Suvlasnik koji uoči kršenje kućnog reda, to mora i dokumentirati, ali pitanje je kako s obzirom na GDPR. Može se isto zvati možda policija. Pa onda natpolovična većina suvlasnika mora izglasati da se stanaru koji je kućni red kršio izda opomena, nakon čega tu odluku šalju upravitelju koji ju upućuje na stanara koji je kršio kućni red. Ako u roku od tri godine taj isti kršitelj reda opet prekrši kućni red, opet ide isti postupak, s tim da se onda određuje i kazna, za što opet treba odluka suvlasnika.

Ono s čim se dosta zgrada bori jest i nedostatak predstavnika stanara, posao koji rijetki žele raditi. Zakonom je predviđeno da se suvlasnici moraju oko predstavnika dogovoriti, inače će im stići prinudni kojeg postavi upravitelj. Ali i to je malo postalo problem jer se ni za taj posao nitko baš ne gura, iako u GSKG-u kažu da će biti plaćen više nego "obični" predstavnik, upravo kako bi se stanare natjeralo da za posao odaberu osobu među sobom. Na internetskim stranicama GSKG-a čak je otvoren i poziv za prinudne predstavnike, a uvjeti koji se moraju ispuniti jesu da je osoba poslovno sposobna, da ima prebivalište na području lokalne samouprave za koju se prijavljuje, da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i da ima - visoku stručnu spremu.