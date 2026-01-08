Kladionice preblizu školi zatvorile vrata ili preselile

Čak tri kladionice s automatima bile su donedavno nanizane na maloj udaljenosti Rudeške ceste u zapadnom dijelu Zagreba, u neposrednoj blizini osnovne škole, vrtića i crkve. Međutim, od Nove godine te su kladionice zatvorile svoja vrata, a jedna od njih preselila je samo u susjednu ulicu, dalje od škole. Do 1. siječnja 2026., naime, bio je krajnji rok Hrvatskoj lutriji i ostalim priređivačima igara na sreću da usklade svoje poslovanje, na temelju Uredbe o mjerama društveno odgovornog priređivanja igara na sreću donijete u listopadu. Uredba je proizašla iz Zakona o igrama na sreću koji je na snazi od prošle godine.

Uredba regulira minimalnu udaljenost prostora za igre na sreću od škola, vrtića, đačkih domova i vjerskih objekata, propisuje javne prostore u kojima se mogu priređivati lutrijske igre, kao i vanjsko oglašavanje prostora za igre na sreću te identifikaciju igrača. Sada svaki casino i automat klub mora biti 500 metara udaljen od vrtića, škola i učeničkih domova te vjerskih objekata – osim ako su u sklopu hotela s četiri ili pet zvjezdica, dok kladionice od tih ustanova trebaju biti udaljene 200 metara.

Casino, automat klub i kladionica nakon isteka trenutačno važeće koncesije, ne mogu nastaviti rad ako lokacija na kojoj rade ne ispunjava prostorne i tehničke uvjete, pa tako neće više moći raditi bez nalaza sudskog vještaka za promet koji potvrđuje propisanu minimalnu udaljenost, a ne mogu ostati ni u stambenoj zgradi ako za to nema suglasnosti predstavnika stanara.

S vanjske strane ne smiju se vidjeti stolovi kladionica, automati, samoposlužni terminali za klađenje kao ni ponuda i rezultati igara klađenja. Na vanjskim dijelovima casina, automat kluba, uplatnog mjesta kladionice i lutrije, zabranjena je upotreba svjetlećih natpisa i slikovnih prikaza, svjetlosnih efekata koji uključuje LED svjetla, neonska svjetla i druge upadljive vidove osvjetljenja te digitalnih ekrana. Iznimka su opet skupi hoteli.

Izmijenjeni Zakon o igrama na sreću uveo je mjere društveno odgovornog priređivanja igara na sreću ograničivši njihovo agresivno oglašavanje, zabranivši kladomate u ugostiteljskim objektima od 1. siječnja 2026., kada je bio krajnji rok za njihovo uklanjanje, a uveo je i obaveznu identifikaciju svih igrača te uspostavio Registar isključenih igrača.

Tako je oglašavanje igara na sreću zabranjeno u vremenu od 6 do 23 sata putem interneta, u audio-vizualnim i radijskim programima te elektroničkim publikacijama. Zabranjeno je i oglašavanje u tiskanim medijima i na javno vidljivim površinama. Sponzorsko oglašavanje može sadržavati naziv tvrtke, logo i naziv brenda priređivača. Poznati i osobe od medijskog utjecaja ne smiju sudjelovati u oglašavanju igara na sreću, a ne smiju ih reklamirati ni influenceri na društvenim mrežama. Poslovnice koje priređuju igre na sreću smiju raditi najviše 16 radnih nedjelja u godini, kao što je to propisano i trgovinama.

U Registar isključenih igrača mogu se osobno upisati osobe koje uvide da imaju problem s kladionicama ili kockarnicama i tako si zabraniti ulazak na ta mjesta, trajno ili privremeno. Izmijenjeni su i porezni razredi na dobitke od igara na sreću. Za dobitke u klađenju do 100 eura porezna stopa je 10%, osim ako je riječ o lutrijskim dobicima koji su do tog iznosa neoporezivi, ali su od 100 do 1500 eura i oni oporezivi s 10%. Od 1500 do 4000 eura stopa je 15%, od 4000 do 70.000 eura 20% a više od toga 30%.

Kockanje se od sporadične aktivnosti zadnjih desetljeća uzdiglo do razine ozbiljnog javnozdravstvenog problema i ovisnost o kocki danas se tretira kao rastuća ovisnost, a ustanove za mentalno zdravlje ovom se ovisnošću bave jednako kao i "starim" ovisnostima kao što su pušenje, alkoholizam i droge. Podaci istraživanja provedenog u suradnji s HZJZ-om govore da u Hrvatskoj približno 5% populacije odraslih i 6% populacije mlađih odraslih ima značajni problem s kockanjem. Barem jednom kockalo je 72,9% srednjoškolaca, a 12,9% njih ispunjava kriterije koji karakteriziraju visoku razinu problema povezanih s kockanjem. Procjenjuje se da je putem interneta registrirano 450.000 igrača.