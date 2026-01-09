Naši Portali
VJEROVALI ILI NE

Kokain koji su našli kod jednog muškarca policajce doveo do kuće i vozila 80-godišnjeg dilera!?

Autor
Ivana Jakelić
09.01.2026.
u 08:06

Nije poznato je li se "poslom" zbog koje je uhićen bavio i ranije. Kazneno je prijavljen zbog zloporabe droge

Ne znamo je li najstariji koji je uhićen u toj raboti, no zasigurno je jedan od onih koji može biti glavni junak rubrike vjerovali ili ne. I to zato što mu je 80 godina, a splitska policija ga je kazneno prijavila zbog  - preprodaje droge!? Priča je počela kada su policajci Postaje granične policije Imotski 7. siječnja kod jednog muškaraca u Poljicama našli 0,49 grama kokaina.

Tom je muškarcu droga oduzeta, a kriminalističkim istraživanjem nakon što je on uhićen, utvrđeno je da je kokain kupio od 80-godišnjaka s područja Poljica!? Policija je uskoro pokucala na vrata vremešnom dileru, a sa sobom su ponijeli i nalog za pretragu. Pretraga kuće i vozila bila je uspješna jer su policajci našli 11 PVC smotuljaka u kojima je bio kokaina. Droga je oduzeta, a 80-godišnjak priveden na kriminalističko istraživanje. Nije poznato je li se "poslom" zbog koje je uhićen bavio i ranije. Kazneno je prijavljen zbog zloporabe droge. 
Agent ICE-a ustrijelio u lice ženu u automobilu. Gradonačelnik: Napustite grad; Oglasio se i Trump
