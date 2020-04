Kiseljačanka u Seulu: Ako vas vide bez maske, darovat će vam je

Kiseljačanka dr. Ana Pecirep mlada je liječnica koja je trenutačno na specijalizaciji iz ginekologije i porodiljstva u Seulu u Južnoj Koreji.

Ona je za vecernji.ba prepričala kako se u Južnoj Koreji bore protiv koronavirusa koji je paralizirao cijeli svijet. Ona je u Seul otišla početkom veljače.

– Po dolasku u Koreju upoznata sam sa situacijom glede koronavirusa kod njih te s odlukama njihove vlasti i bolnice. Preporučeno mi je da 14 dana ostanem u jednoj vrsti izolacije, što sam i napravila. Tih 14 dana izbjegavala sam obilazak grada i veće gužve, obavljajući samo najnužnije, i to sam shvatila kao jednu vrstu odgovornosti prema sebi i drugima, budući da je razdoblje inkubacije COVID-19 (od zaraze do pojave simptoma 2 - 14 dana). Imunološki sustav kod svakog čovjeka je različit i dok jedni neće osjetiti ili imaju blaže simptome, za druge osobe to može biti pogubno. Vrijeme sam iskoristila za čitanje i učenje i moram priznati da mi je jako godilo tih 14 dana samoizolacije. Inače, u Južnoj Koreji jako su dobro razrađene preventivne mjere. Tako je na ulazu u bolnice i neke centre stajalo osoblje koje je ljude upozoravalo na obvezu nošenja maski i dezinficiranja ruku, a mjere vam i temperaturu. Napravljen je i formular s određenim pitanjima na koja je trebala odgovoriti svaka osoba. Ako bi netko nešto zatajio ili slagao u odgovoru, novčana kazna je oko 7500 eura – prepričala je.

Ona kaže kako je situacija u Južnoj Koreji potpuno drugačija od one u BiH.

– Dok se kod nas u BiH vode rasprave koliko se treba testirati, test na koronavirus ovdje je moguće odraditi i na ulici, budući da su postavljeni na prometnijim i lako dostupnim mjestima. Dnevno se tako izvrši oko 20.000 testiranja. Mislim da je ovdje vlast jako dobro reagirala jer je pomogla farmaceutskim kućama u proizvodnji testova. Također, napravljene su aplikacije koje ljudima pokazuju gdje su osobe koje su imale ili trenutačno imaju koronavirus. Vlada je žurno reagirala kada su počele rasti cijene maski i dezinfekcijskih sredstava, kažnjavanjem i upozoravanjem. Južnokorejci su kao narod jako disciplinirani i slušaju što im se kaže. Ako vas vide bez maske, darovat će vam je i upozoriti da je svi moramo nositi. Jednostavno, ne vole ako se netko ne pridržava pravila. Iz njihova ponašanja i odnosa i mi bismo mogli izvući pouku da se u nekim situacijama, kakva je ova, riječ prepusti struci te da budemo oni koji će predloženo na najbolji mogući način ispuniti – rekla je.