Policija u domu za starije pronašla 17 tijela, broj mrtvih u Wuhanu 50 posto veći

U svijetu je gotovo 2,2 milijuna ljudi zaraženo koronavirusom, gotovo 147 tisuća ih je preminulo, dok je izliječeno 548 tisuća ljudi.

Tijek događanja:

8:36 U Italiji je iz mjera karantene izuzeta šetnja s psom, no domišljata je Talijanka pravilo pokušala izigrati šetnjom s kornjačom i zaradila kaznu od 206 eura, prenio je CNN. Hodanje brzinom kornjače dalo je Rimljanki mnogo vremena na suncu, no gradske avanture kornjače završile su kad ih je uočila policija.

Talijani moraju ispuniti obrasce s razlozima izlaska iz kuće i pokazati ih na zahtjev policiji. Pravo kornjače na šetnju očito nije prošlo. Tijekom uskrsnih blagdana u zemlji je kažnjeno 14.000 osoba zbog kršenja zabrane napuštanja domova bez opravdanih razloga.

8:23 Grad Wuhan, prvotni epicentar globalne pandemije koronavirusa, priopćio je da je broj mrtvih od COVID-19 veći nego što se prvotno mislilo te da je preminulo još 1290 ljudi, odnosno 50 posto više, tako da ih je ukupno 3869.

Vlasti pokrajine Hubei u kojoj je Wuhan priopćile su da je broj mrtviih revidiran zbog kasnih izvješća medicinskih ustanova i zbog činjenice da je dio oboljelih od covida-19 umro kod kuće dok su bolnice bile preopterećene u ranim fazamam epidemije. Ukupan broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Wuhanu povećan je za 325 na 50.333, navode vlasti. Prilikom objave ispravljenih podataka gradski dužnosnici su ustvrdili da nije bilo zataškavanja stvarnih brojki.

Jedanaest milijuna stanovnika Wuhana provelo je 11 tjedana u strogoj karanteni koja je ukinuta tek nedavno. Revidirani broj je objavljen u vrijeme kada su su u inozemstvu počeli dovoditi u pitanje točnost kineskih podataka vezano uz koronavirus, a svoje sumnje su izrazili i kineski građani.

Američki predsjednik Donald Trump optužio je Peking da je skrivao razmjere epidemije na početku u Kini te je zamrznuo američko financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), zamjerajući joj se se priklonila kineskim stajalištima. Svoje rezerve iznio je i London, a u četvrtak mu se pridružio i Pariz kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio da postoje sive zone u upravljanju koronakrizom u Kini, rekavši za Financial Times "da postoje stvari koje su se dogodile, a o kojima se ne zna".

7:15 Američki predsjednik Donald Trump je predstavio plan otvaranja američkog gospodarstva u tri faze. Više pročitajte ovdje.

6:55 - Island je testirao 10 posto svog stanovništva na koronavirus a ta mala zemlja od 364.000 stanovnika počela je testiranje mjesec dana prije nego je prvi bolesnik potvrđen na njezinu tlu, što je školski primjer upravljanja pandemijom, piše agencija AFP.

Studija objavljena u američkom znanstvenom časopisu New England Journal of Medicine, koju su proveli islandski znanstvenici i lokalna tvrtka deCODE Genetics, podružnica američkog Amgena, prikazuje rezultate programa testiranja koje je pokrenuto 31. siječnja, još dok bolest koju uzrokuje koronavirus nije ni dobila ime covid-19. Više od mjesec dana prije nego je proglašena pandemija.

Realizirane su dvije kampanje testiranja. Jednom su ciljane osobe koje su imale simptome slične onima koje uzrokuje koronavirus i osobe koje su se vratile iz najrizičnijih zemalja ili koje su bile u kontaktu sa zaraženima. Ta su testiranja pokazala da je 13,3 posto od više od 9000 testiranih ljudi bilo zaraženo.

Drugu kampanju testiranja pokrenuo je deCODE Genetics 13. ožujka za ostatak populacije, sve Islanđane bez simptoma ili s blagim simptomima koji nisu bili u izolaciji. Postotak pozitivnih slučajeva u toj populaciji bio je između 0,6 i 0,8 posto.

Prvi slučaj covida-19 na Islandu je potvrđen 28. veljače. Dosad je u toj zemlji testirano oko 36.000 ljudi, čime je ona prvak u broju testiranih na broj stanovnika.

Video - Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kada bi mogla završiti pandemija

6:50 - Albanija je donijela izmjene kaznenog zakona po kojima osoba koja krši karantenu ili samoizolaciju u kojoj je zbog koronavirusa i zarazi druge može dobiti do osam godina zatvora. Kritičari takvih strogih mjera rekli su da su se novčane kazne pokazale učinkovitima, ali premijer Edi Rama smatra da su nove kazne nužne kako bi se uspješno krenulo u ublažavanje restrikcija uvedenih u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. On je kazao kako bi po procjenama koje ima vlada oko 2800 ljudi umrlo da nije bila uvedena karantena. Do četvrtka, u Albaniji koja ima 2,8 milijuna stanovnika umrlo je 26 ljudi a 518 je zaraženo.

6:45 - Policija u mjestu Andover u New Jerseyju pronašla je 17 tijela u improviziranoj mrtvačnici jednog od najvećeg doma za starije osobe u toj saveznoj državi, nakon anonimne dojave. Policija u Andoveru, stotinjak kilometara zapadno od New Yorka, nije mogla odmah potvrditi brojke. Ali po New York Timesu, policija je otkrila u ponedjeljak 17 tijela u improviziranoj mrtvačnici doma Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit. Tih 17 preminulih osoba dio su od 68 nedavno umrlih u toj ustanovi od kojih je 26 imalo pozitivan nalaz na koronavirus.

"Osoblje je očito bilo preopterećeno, a vjerojatno ga je i premalo", rekao je Eric Danielson, šef lokalne policije.

"Šokiran sam da su tijela bila nabacana u improviziranoj mrtvačnici", rekao je guverner New Jerseya na Twitteru i poručio da je zatražio istragu.

Taj slučaj, koji se dogodio u saveznoj državi koja ima najviše mrtvih nakon New Yorka, ilustrira dramatičnu situaciju u dijelu umirovljeničkih domova u epidemiji koronavirusa koja je posebno opasna za starije. U New Yorku i New Jerseyju, vlasti su obećale dati precizne podatke o stanju u domovima za starije. Po mreži NBC, koja navodi sanitarne službe više američkih saveznih država, u epidemiji je umrlo 5670 osoba u domovima, od više od 30.000 koliko ih je ukupno umrlo u SAD-u.

6:40 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je da postoje sive zone u upravljanju koronakrizom u Kini, rekavši za Financial Times "da postoje stvari koje su se dogodile, a o kojima se ne zna". Rezerve koje je izrazio francuski predsjednik, već su ranije iznijeli i London i Washington, dok je Rusija zauzela kinesku stranu.

"Očito ima stvari koje su se dogodile a o kojima se ne zna", rekao je Macron, nakon što je Velika Britanija u četvrtak upozorila Kinu da bi trebala odgovoriti na "teška pitanja" kada se radi o tome kako je upravljala krizom i zašto virus "nije ranije bio zaustavljen".