Kinez zbog bolova u trbuhu otišao u bolnicu: Šokirao se nakon pregleda i hitno zatražio operaciju

Kada je došao liječniku, Chen Li (33), čije je ime promijenjeno za potrebe članka, iz kineske provincije Sichuan, nije znao zašto ponekad u urinu ima krvi, no ni u najluđim snovima nije zamišljao što će mu tog dana doktori reći.

Li se cijelog života smatrao muškarcem, no pri posjetu liječniku je ustanovljeno da je zapravo rođen sa ženskim spolnim kromosomima. Usprkos tome što su mu vanjske genitalije muškog fenotipa, Li ima maternicu i jajnike, a od ulaska u pubertet i menstruaciju, koja objašnjava krv u urinu.

Bolove u abdomenu koje je imao svaki mjesec od 13. godine popraćene pojavom krvi u urinu nikada nije povezao s menstruacijom pošto se smatrao muškarcem, a u prilog tome ide i činjenica da ima muške genitalije. Kada se požalio liječnicima, posumnjali su na upalu slijepog crijeva, no simptomi nisu prestali nakon liječenja pa su napravili dodatna testiranja.

Li je bio prestravljen ovim otkrićem te je odmah zatražio operaciju uklanjanja ženskih spolnih organa. Operacija je trajala tri sata, a liječnici su rekli da se Li nakon zahvata osjeća sjajno te da mu se vratilo samopouzdanje, prenosi Daily Mail. Kirurg koji je vodio operaciju, Luo Xiping, objasnio je da Li može nastaviti svoj život kao muškarac, no neće moći imati biološku djecu jer njegovi testisi ne proizvode spermije.

Prema procjenama UN-a, 0,05 do 1,7 posto svjetske populacije je interseksualno. To je otprilike isti postotak kao i ljudi s prirodno crvenom kosom. Interseksualnost, prema smjernicama UN-a, označava osobe koje se "ne uklapaju u definicije niti muških niti ženskih tijela", a zamijenilo je riječ hermafrodit.

Sličan slučaj pojavio se i prošle godine u Kini, kada je 25-godišnja žena došla liječniku zbog problema sa začećem. Ispostavilo se da Pingping (ime promijenjeno) ima muški spolni kromosom Y, te uopće nema maternicu i jajnike.

Pingping se neko vrijeme brinula što još nije dobila menstruaciju, no kada ju je majka odvela ginekologu, rekli su da se Pingping vjerojatno samo malo sporije razvija. "Kada sam odrasla, bilo me sram što još nemam menstruaciju pa nisam to tretirala ozbiljno" priznala je.

Kao i Li, Pingping nikada nije sumnjala u svoj spol jer su njene vanjske genitalije imale ženski fenotip. Liječnici su objasnili kako je moguće da je imala muške genitalije koje su atrofirale. Dodali su i da su joj roditelji u bliskom srodstvu.

