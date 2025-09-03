Kina predana putu mirnog razvoja: Xi

Kina će se držati puta mirnog razvoja, izjavio je predsjednik Xi Jinping u srijedu.

Xi, ujedno generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i predsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva, je istaknuo u govoru na skupu održanom u Pekingu povodom 80. obljetnice pobjede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i u Svjetskom antifašističkom ratu.

Xi je rekao da rat otpora japanskoj agresiji, kao mukotrpan i veličanstven rat, označava prvu potpunu pobjedu Kine nad stranom agresijom u modernoj povijesti.

Pobjeda u ratu postignuta je zahvaljujući nacionalnoj ujedinjenoj fronti protiv japanske agresije koju je zagovarala Komunistička partija Kine, istaknuo je Xi.

Kineski narod je, kroz golema žrtvovanja u ratu otpora japanskoj agresiji – važnom dijelu Svjetskog antifašističkog rata – dao ogroman doprinos spasavanju ljudske civilizacije i obrani svjetskog mira, rekao je Xi.

Pozvao je narode diljem svijeta da uklone uzroke ratova i spriječe ponavljanje povijesnih tragedija.

„Čovječanstvo se ponovno suočava s izborom: mir ili rat, dijalog ili konfrontacija, obostrana korist ili igra nulte sume“, rekao je Xi.

Naglasio je da će kineski narod čvrsto stajati na ispravnoj strani povijesti i na strani ljudskog napretka, ustrajati na putu mirnog razvoja te udružiti snage s ostatkom svijeta u izgradnji zajednice koja dijeli budućnost čovječanstva.