Čistka u jednoj od najmoćnijih vojnih sila na svijetu: Prvi je 'pao' ministar obrane, iz javnosti nestali brojni časnici

Novi val čistki zahvatio je najviše vojne strukture Narodnooslobodilačke vojske Kine (PLA). Od 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine u listopadu 2022., više od 20 visokih časnika PLA-e, iz svih četiriju rodova – kopnene vojske, mornarice, zrakoplovstva i raketnih snaga – nestalo je iz javnosti ili su smijenjeni sa svojih funkcija. Prijavljeno je i odsustvo drugih generala, što upućuje na mogućnost daljnjih čistki, piše Foreign Affairs.

Posebno značajno je da su od jeseni 2023. godine tri od šest uniformiranih članova Središnje vojne komisije (CMC), najvišeg vojnog tijela Komunističke partije Kine, smijenjena. Prvi je pao ministar obrane Li Shangfu, koji je smijenjen u listopadu 2023., a iz Partije izbačen u lipnju 2024. Slijedio je Miao Hua, ravnatelj Političkog odjela CMC-a, zadužen za kadrove i partijska pitanja – suspendiran je u studenom zbog “ozbiljnih disciplinskih prekršaja”, a prošlog mjeseca i službeno uklonjen iz Komisije. Najnoviji slučaj je He Weidong, zamjenik predsjednika CMC-a i član Politbiroa, koji nije viđen u javnosti od ožujka, a prema pisanju Financial Timesa, također je uklonjen.

Nikada do sada polovica članova CMC-a nije bila smijenjena u tako kratkom roku. Još je neobičnije to što su sva tri generala unaprijedili upravo Xi Jinping, koji ih je postavio na dužnosti nakon što je konsolidirao vlast na 20. partijskom kongresu. He Weidong bio je i član Politbiroa, elitnog tijela s 24 najviših partijskih dužnosnika. Analitičari Miaoa i Hea povezuju s tzv. "Fujian frakcijom", jer su u toj provinciji služili istovremeno kad i Xi, što sugerira njihove bliske veze s njim.

Ove čistke odvijaju se u osjetljivom trenutku: 2027. PLA slavi 100. godišnjicu osnutka, a Xi očekuje da do tada vojska značajno modernizira svoje kapacitete. Prema bivšem ravnatelju CIA-e Billu Burnsu, Xi je vojsci naredio da do 2027. bude "spremna za uspješnu invaziju na Tajvan". Iako to ne znači da će Kina nužno napasti Tajvan te godine, to je, prema Burnsu, jasan znak ozbiljnosti Xijevih ambicija.

Čistke bi mogle usporiti modernizaciju oružanih sustava, narušiti zapovjedne strukture, oslabiti moral i time smanjiti borbenu spremnost PLA-e u bliskom i srednjoročnom razdoblju. Peking bi mogao biti prisiljen na oprezniji pristup velikim vojnim operacijama, poput desanta na Tajvan, iako PLA nastavlja s zračnim i pomorskim pritiscima oko otoka. No povijest pokazuje da Kina rijetko čeka "idealne uvjete" za ulazak u rat.

Službeni razlozi za čistke rijetko su jasno navedeni, često se spominju tek "povrede discipline", no pretpostavlja se nekoliko mogućih uzroka. Jedan od njih je korupcija – PLA i šira Partija kronično su pogođene mitohranjem. Veliki porast vojnog proračuna od 2012. otvorio je prostor za zlouporabe, posebno pri nabavi oružja i građevinskim projektima. Li Shangfu je ranije bio zadužen za nabavu u CMC-u, a PLARF (raketne snage) su pod njegovim nadzorom proširene, uključujući gradnju preko 300 silosa, što je moglo omogućiti osobno bogaćenje.

Tu je i trgovina utjecajem i unapređenja. Sustav promicanja u PLA često nije temeljen na sposobnostima, nego na vezama. Miao je kao šef kadrovske politike mogao pogodovati pojedincima, što je potencijalno doprinijelo njegovoj smjeni. Usto, visoki časnici koji koriste položaj za izgradnju vlastitih “moćnih baza” predstavljaju prijetnju Xijevoj kontroli jer narušavaju jedinstvo zapovijedanja. Moguće je da su časnici smijenjeni jednostavno zbog nesposobnosti ili gubitka Xijevog povjerenja. Vojna autonomija, manjak civilnog nadzora i kompleksnost moderne vojske čine teško ostvarivim nadzor koji Partija želi provoditi.

Sustavne čistke oslabit će zapovjedni lanac i odgoditi donošenje odluka. CMC, koji ima 6 članova, sada je bez tri. Moguće je da će vojska, u međuvremenu, postati još centraliziranija, a časnici oprezniji i manje skloni inicijativi – što šteti učinkovitosti zajedničkih vojnih operacija. Povećat će se i fokus na partijsku ideologiju nauštrb profesionalnog vojnog treninga. Moral bi također mogao pasti, zbog klime nesigurnosti i međusobnog nepovjerenja. Iako se pažnja fokusira na to koliko su čistke narušile vojnu spremnost, ključna činjenica ostaje: ako Xi procijeni da je napad na Tajvan neizbježan, pokrenut će vojnu akciju bez obzira na stanje PLA-e.