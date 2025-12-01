Naši Portali
Denis Romac

Kina iskorištava europsko oklijevanje u odnosima s Latinskom Amerikom

Xi Jinping
Reuters/PIXSELL
01.12.2025. u 21:30

Dogovor s Latinskom Amerikom postao je prioritet i Trumpove administracije, što je u skladu s njegovom geopolitičkom orijentacijom i najavljenim stavljanjem fokusa na zapadnu hemisferu

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva ovih je dana na marginama summita G20 u Južnoafričkoj Republici najavio da bi priča oko sporazuma Europske unije i Mercosura, koja traje čak 25 godina, napokon mogla biti okončana potpisivanjem trgovinskog sporazuma koji bi, kako je ustvrdio, mogao postati najveći sporazum u globalnoj trgovini, s obzirom na to da obuhvaća više od 720 milijuna stanovnika i čak 22 bilijuna dolara bruto domaćeg proizvoda u oba bloka. Iako Lula svakako pretjeruje proglašavajući sporazum najvećim, budući da sporazum EU i Mercosura obuhvaća oko 20 posto svjetskog BDP-a, dok regionalni azijsko-pacifički sporazum (RCEP) obuhvaća skoro 30 posto globalnog BDP-a, ipak će se raditi o jednom od najvećih trgovinskih sporazuma i svakako najvećem sporazumu što ga je sklopila EU, a isto vrijedi i za Mercosur, zajedničko tržište koje su 1991. osnovali Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

Ključne riječi
Latinska Amerika Kina

