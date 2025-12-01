Kina iskorištava europsko oklijevanje u odnosima s Latinskom Amerikom

Brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva ovih je dana na marginama summita G20 u Južnoafričkoj Republici najavio da bi priča oko sporazuma Europske unije i Mercosura, koja traje čak 25 godina, napokon mogla biti okončana potpisivanjem trgovinskog sporazuma koji bi, kako je ustvrdio, mogao postati najveći sporazum u globalnoj trgovini, s obzirom na to da obuhvaća više od 720 milijuna stanovnika i čak 22 bilijuna dolara bruto domaćeg proizvoda u oba bloka. Iako Lula svakako pretjeruje proglašavajući sporazum najvećim, budući da sporazum EU i Mercosura obuhvaća oko 20 posto svjetskog BDP-a, dok regionalni azijsko-pacifički sporazum (RCEP) obuhvaća skoro 30 posto globalnog BDP-a, ipak će se raditi o jednom od najvećih trgovinskih sporazuma i svakako najvećem sporazumu što ga je sklopila EU, a isto vrijedi i za Mercosur, zajedničko tržište koje su 1991. osnovali Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.
Dogovor s Latinskom Amerikom postao je prioritet i Trumpove administracije, što je u skladu s njegovom geopolitičkom orijentacijom i najavljenim stavljanjem fokusa na zapadnu hemisferu
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Preokret u slučaju časne sestre: Nema dokaza da je napadač bio Afganistanac, a upitno je i je li je netko drugi ozlijedio
Izabrani najbolji doktori u Hrvatskoj: Prepoznajete li na popisu i svog liječnika?
Panika u Kijevu, ne znaju što se događa, cure detalji s ključnog sastanka: 'Žele zatvoriti pitanja teritorija i sigurnosnih jamstava'
Shvatili smo koliko je utjecajan čim smo vidjeli njegove – tenisice
Želite prijaviti greške?
Andrija Mikulić imao je 'bubicu' u automobilu, snimljena i predaja novca
Ušli su na niže katove Vjesnika i odmah uočili problem: 'Nijedan konstrukter to ne želi vidjeti'
Ne šokira to što je Trump bio spreman izdati Ukrajinu, nego što to radi nakon što je najavio strožu politiku prema Rusiji
Anita neće biti Zagrepčanka godine, ali njena zahvalnost veća je od svih nagrada Grada
Još iz kategorije
General Mandon šokirao je Europu govorom o ratu, a nama je još ljetos general Gotovina rekao da je rat dolina smrti
Francuski načelnik Glavnog stožera samo je izrekao istinu o ratu koju prešućuju političari koji o njemu odlučuju
Što je glavni izvor korupcije u Hrvatskoj i kako postići kulturu poštenja?
Korupcija u Hrvatskoj nije rezultat "sklonosti naroda" niti ekskluzivna osobina jedne stranke. Ona je produkt partitokracije, sustava u kojem političke stranke kontroliraju institucije, umjesto da institucije nadziru stranke
Edo Maajka, umjetnik je dijete koje se rodilo u tuđini
Dok god bude rata na Bliskom istoku ili dok ne bude mira između Židova i Arapa, dok god jedna pokraj druge, ili jedna unutar druge, ne budu postojale dvije države, jedna za Izraelce, druga za Palestince, Edo Maajka neće među nama svojima naći mira ni rahatluka
Iskra nemira na ulicama i na društvenim mrežama ne smije prerasti u požar
Dok iz Vlade negiraju radikalizaciju, tisuće ljudi na ulicama jučer su im poručile suprotno, a društvene su tenzije dodatno eskalirale
Svi imaju koristi od galame oko Thompsona, osim Hrvatske
Thompson je postao fenomen iz više razloga, i neka ga sluša tko ga voli. Tomašević na njemu skuplja političke bodove, a Thompson se bori za dodatnu zaradu.
Na listama čekanja smo do smrti, i za to ćemo plaćati 62% više
Ništa nije rekla ni o tome smatra li se odgovornom za to što se sve veći broj zdravstvenih ustanova istražuje zbog izvlačenja novca
Sve upućuje na to da je Plenković počeo kampanju za svoj četvrti mandat
U poziciji najveće stranačke i državne moći pojedinac može povjerovati u svoju političku besmrtnost, pomisliš da se bez tebe ne može i da nemaš ozbiljnog nasljednika
Političkim dogovorom izbrisana su zvjerstva protiv čovječnosti s pojedinačne, ali i kolektivne savjesti svih uključenih aktera
'Mir, mir, mir, nitko nije kriv' ne događa se prvi put
Trumpovo podilaženje Vladimiru Putinu i pojačavanje pritiska na Kijev teško će dovesti do okončanja rata u Ukrajini
Nagrađivanje agresije i to što će to dovesti do destabilizacije, za Trumpa je drugorazredno pitanje