Kim Jong Un prvi put javno pokazao svoju kćer, poveo ju na testiranje balističke rakete

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u subotu je prvi put svijetu pokazao svoju kćer na fotografijama koje prikazuju njih dvoje prije lansiranja najveće balističke rakete te zemlje dan ranije.

Sjeverna Koreja je u petak testirala interkontinentalni balistički projektil Hwasong-17 (ICBM), izvijestila je u subotu državna novinska agencija KCNA. Iznenađujući dodatak lansiranju bila je prisutnost Kimove kćeri, čije postojanje nikada prije nije javno potvrđeno.

Njezino neočekivano pojavljivanje povećava izglede da vodstvo totalitarne države prijeđe na četvrtu generaciju obitelji Kim i sugerira da će nuklearno oružje biti dio tog nasljeđa, kažu analitičari.

KCNA nije imenovala djevojčicu, koja se na fotografijama vidi u bijelom kaputu kako drži oca za ruku dok razgledaju golemi projektil.

"Ovo je prva prilika u kojoj smo vidjeli kćer Kim Jong Una na javnom događaju", rekao je Michael Madden, stručnjak za sjevernokorejsko vodstvo u Stimson centru sa sjedištem u SAD-u.

Jenny Town iz "38 North", organizacije sa sjedištem u Washingtonu koja proučava Sjevernu Koreju, rekla je da to što Kim vodi svoju kćer na testiranje ICBM-a i objavljuje slike na kojima njih dvoje gledaju lansiranje sugerira da on ne namjerava podleći pritisku da uspori svoje programe naoružanja ili se vrati pregovorima.

"To ima značaj prenošenja nasljeđa", rekla je. "Ova optika daje osjećaj da je to dio i njezine ostavštine."

Vjeruje se da Kim ima čak troje djece, dvije djevojčice i dječaka, rekli su stručnjaci. Neki promatrači vjeruju da je jedno od te djece viđeno na snimkama proslave državnog praznika u rujnu.

Godine 2013. umirovljena američka košarkaška zvijezda Dennis Rodman rekao je da Kim ima "bebu", kći po imenu Ju Ae. Nakon putovanja u Sjevernu Koreju te godine, Rodman je za Guardian rekao da je proveo vrijeme s Kimom i njegovom obitelji te da je držao bebu.

Procjenjuje se da Ju Ae ima oko 12-13 godina, što znači da će se za četiri do pet godina pripremati za pohađanje sveučilišta ili odlazak u vojnu službu, rekao je Madden. "To bi značilo da će biti obrazovana i obučena da postane vođa - to bi mogla biti priprema za nju da preuzme glavnu ulogu ili bi mogla postati savjetnik i igrač iza scene poput svoje tete", rekao je.

Sjeverna Koreja nikada nije objavila tko će naslijediti Kima ako on bude nesposoban, a s malo informacija o njegovoj djeci, analitičari su nagađali da bi njegova sestra i lojalisti mogli privremeno voditi državu dok nasljednik ne bude dovoljno star da preuzme vlast. Pojavljivanje kćeri vođe na ovom događaju moglo bi sugerirati da četvrta generacija nasljeđuje, dodao je Madden. "Njezina prisutnost je za elitnu publiku", rekao je.

Kimova supruga Ri Sol Ju, koja se rijetko pojavljuje u javnosti, također je bila na lansiranju u petak, navodi KCNA.

"Kad god se pojavi Ri Sol Ju, radi se o strateškoj poruci. Obično su osmišljene za smanjenje napetosti, ublažavanje drugih agresivnih poruka (poput testova) ili pokazivanje kohezije obitelji Kim u vrijeme unutarnjih problema", rekao je Ken Gause, stručnjak za vodstvo Sjeverne Koreje s CNA, neprofitne istraživačke organizacije sa sjedištem u SAD-u.

Erdogan zaprijetio Grčkoj: 'Mogli bi doći iznenada jedne noći'