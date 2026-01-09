Kim Jong Un poslao pismo Putinu, otkriveno što mu je napisao: 'Spreman sam...'

Kim Jong Un poslao je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, objavila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA), a prenosi ruski Tass. Sjevernokorejski vođa obećao je nastavak suradnje između dvije države na raznim područjima. „Naša bliska suradnja nastavit će se na raznim poljima u skladu s duhom sveobuhvatnog strateškog partnerstva između DPRK-a i Ruske Federacije, strateškim interesima dviju zemalja te željama i voljom dva naroda“, prenosi KCNA iz pisma.

Kim Jong Un također je naglasio neprocjenjivu vrijednost svojih odnosa s ruskim predsjednikom i obećao vjernu podršku Putinovom režimu. „Apsolutno ću poštovati i bezuvjetno podržavati sve politike koje provodite i sve odluke koje donosite, te sam spreman uvijek stajati uz vas i uz vašu Rusiju. Ovaj izbor je nepromjenjiv i ostat će vječan“, izvijestila je KCNA.