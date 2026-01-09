Tko je američki milijarder koji nagovara Trumpa da zauzme Grenland? Nekoliko puta sastao se s Putinom

Američki milijarder Ronald Lauder pokrenuo je niz investicija na Grenlandu, objavio je danski dnevni list Politiken, a prenosi Corriere della Sera. Ovaj 81-godišnji nasljednik kozmetičkog carstva bliski je suradnik Donalda Trumpa i njegov kolega sa studija na poslovnoj školi Wharton. Istraga danskog lista pokazuje kako se geopolitički potezi Bijele kuće, poput onih u Venezueli ili na Grenlandu, podudaraju s privatnim ulaganjima Trumpovih prijatelja i donatora. Osim diplomatskih napetosti i financijskih interesa, pojavila se i sumnja kako Kremlj pokušava utjecati na odluke američkog predsjednika. Ovaj američki milijarder godinama podržava konzervativne kandidate, a samo je za potporu Trumpu izdvojio najmanje milijun dolara.

Savjetnik za nacionalnu sigurnost u Trumpovu prvom mandatu John Bolton kaže kako je upravo Lauder predložio Trumpu da kupi Grenland. Bolton, koji je u međuvremenu prekinuo suradnju s Trumpom, potvrdio je za medijsku kuću The Free Press, kako je Lauder prvi iznio tu ideju. "Čuo sam to od njega, a kasnije sam doznao da je prijedlog stigao od Laudera. Trump mi je o tome prvi put govorio 2019. godine", izjavio je Bolton. Ovi podaci potvrđuju navode novinara Petera Bakera i Susan Glasser. Njih dvoje su 2021. godine objavili knjigu The Divider u kojoj navode kako je Trumpov "vrlo bogati prijatelj" predložio preuzimanje otoka.

I dalje ostaje nepoznanica pod čijim je utjecajem Lauder razvio tu ideju. Također treba napomenuti kako se Lauder, kao predsjednik Svjetskog židovskog kongresa, dva puta sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Prvi put 2016., a drugi put 2019. godine, što je potaknulo sumnje kako je ruski čelnik utjecao na milijardera da usmjeri Trumpovu pozornost na Grenland. Valja napomenuti i kako Putinov izaslanik Kiril Dmitriev ovih dana na društvenim mrežama učestalo ističe pritiske Bijele kuće oko preuzimanja otoka. Rusi procjenjuju da bi američko teritorijalno prisvajanje na Antarktiku skrenulo pozornost Trumpove administracije s Ukrajine i da bi se time legitimirala ruska invazija na Kijev. Međutim, ne postoje izravni dokazi koji pokazuju da Kremlj potiče Trumpovu administraciju da djeluje protiv Danske.

Republikanski senator iz Arkansasa Tom Cotton primio je u listopadu 2019. godine lažno pismo u kojem je najavljeno "raspisivanje referenduma o neovisnosti od Danske". Pismo je bilo potpisano od strane resornog ministra, a kasnije je utvrđeno kako se radi o krivotvorini. Nikada nisu pronašli autora ovog pisma, a sam događaj potaknuo je brojne sumnje. Osim toga, utvrđeno je i postojanje investicijskog društva "Greenland Development Partners“, tvrtke koja je registrirana u saveznoj državi Delaware. Zahvaljujući Lauderovom kapitalu ova kompanija iskazuje interes za sektore vodoopskrbe i energetike.

Sličan model primijećen je i u slučaju Venezuele, ali uz jasno vidljive ruske interese. Naime, bivša dužnosnica Vijeća za nacionalnu sigurnost Fiona Hill je u svjedočenju pred Kongresom izjavila je da je Rusija 2019. godine Bijeloj kući predložila razmjenu utjecajnih sfera. Prema njezinim riječima, Moskva je nudila slobodne ruke SAD-u u Venezueli u zamjenu za isti status Rusije u Ukrajini. Iako su John Bolton i Hill tada odbili ponudu, poslovni interesi Trumpovih suradnika ostali su prisutni.

Investitor Paul Singer, koji je donirao pet milijuna dolara za posljednju predsjedničku kampanju, proteklih je mjeseci kupio tri američke rafinerije u Meksičkom zaljevu. Postrojenja su projektirana upravo za preradu teške nafte kakva se proizvodi u Venezueli. Američka je administracija u srijedu potvrdila da će omogućiti uvoz sirove nafte iz Caracasa u Sjedinjene Američke Države.