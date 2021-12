Kim Jong-un ne liči više na sebe: Pogledajte nove fotografije koje pokazuju koliko je smršavio

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un izgledao je gotovo neprepoznatljivo kada je jučer otvorio godišnji sastanak vladajuće stranke.

Čelnik Sjeverne Koreje u najmršavijem je izdanju, a iako se o njegovom gubitku kilograma priča već mjesecima, sada izgleda još vitkije.

On se u javnosti nije pojavljivao od smrti svoga prastrica početkom mjeseca, a sada je zasjedao plenarnim sastankom vladajuće Radničke partije.

Prije dva mjeseca objavljeno je da je izgubio oko 20 kilograma, no sada bi to moglo biti i više.

Foto: North Korean leader Kim Jong Un attends a plenary meeting of the Central Committee of the ruling Workers' Party in this photo released on December 28, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA).

Kim Jong-un u svojim najdebljim danima težio je oko 140 kilograma što je za njegovu visinu od 170 centimetara izrazito puno.

Koja je bila tema sastanka nije poznato, no kineska CGTN televizija doznaje kako se govorilo o napetoj situaciji s opskrbom hranom u zemlji te o strategiji kako bi se to riješilo.

Naime, Sjeverna Koreja bori se s teškom nestašicom hrane i gladi kakva je nije snašla još od pada SSSR-a.

Vjeruje se da će se na sastanku vladajuće stranke raspravljati o temi nuklearnog oružja i napetosti sa SAD-om.