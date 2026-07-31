Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRELJUB PRED MILIJUNIMA

VIDEO Poznati oženjeni odvjetnik snimljen kako se u parku ljubi sa 16 godina mlađom kolegicom

Ilustrativna fotografija
Gemini
VL
Autor
Mateja Papić
31.07.2026.
u 17:51
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Snimka je nastala u parku, a Cullerton i Borenzweig sjedili su na klupi kada ih je korisnik TikToka Jay Guapõ snimio i dobacio im da pronađu privatno mjesto jer su u blizini djeca. Par je nakon toga primijetio kameru i pokušao se zakloniti.

Američki odvjetnik Nathaniel Cullerton (45), partner u prestižnoj njujorškoj odvjetničkoj tvrtki Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, našao se u središtu skandala nakon što je u javnosti objavljena snimka na kojoj se strastveno ljubi s 29-godišnjom kolegicom Kelsey Borenzweig.

Snimka je nastala u parku, a Cullerton i Borenzweig sjedili su na klupi kada ih je korisnik TikToka Jay Guapõ snimio i dobacio im da pronađu privatno mjesto jer su u blizini djeca. Par je nakon toga primijetio kameru i pokušao se zakloniti. Video je ubrzo postao viralan – na TikToku je pregledan gotovo šest milijuna puta, a na Instagramu četiri milijuna puta. Na društvenim mrežama mnogi su slučaj uspoređivali s prošlogodišnjim skandalom nakon koncerta Coldplaya, kada je kamera također zabilježila navodnu nevjeru.

No posljedice bi za Cullertona mogle biti mnogo ozbiljnije od javne neugode. Prema pravnim izvorima koje citira New York Post, odvjetnik je upravo ovog tjedna trebao prijeći iz Wachtella u konkurentsku njujoršku tvrtku Gibson Dunn, u sklopu velikog prelaska odvjetnika između vodećih američkih odvjetničkih društava. Međutim, nakon što je snimka njegova intimnog trenutka postala viralna, Gibson Dunn navodno je odustao od njegova angažmana.

Cullerton je, prema izvorima, kao partner u Wachtellu zarađivao najmanje četiri milijuna dolara godišnje, dok prosječna godišnja zarada partnera te tvrtke iznosi oko 12 milijuna dolara. Kao mlađi partner vjerojatno je zarađivao manje od tog prosjeka, no prelazak u Gibson Dunn navodno mu je mogao donijeti još unosniji paket.

Cullerton je pritom bio dio Wachtellova pravnog tima koji je zastupao OpenAI u sporu protiv Elona Muska vrijednom 150 milijardi dolara, a tvrtka je u tom slučaju ove godine ostvarila pobjedu na kalifornijskom sudu. Odvjetnik Bill Savitt, koji je predvodio tu obranu, nedavno je prešao upravo u Gibson Dunn, a sa sobom je poveo i nekoliko iskusnih odvjetnika. Cullerton je, prema izvorima, također trebao biti dio tog prelaska.

Istodobno, Wachtell je Cullertona stavio na dopust dok traje interna istraga o viralnoj snimci. Nije poznato je li riječ o plaćenom dopustu niti kakva će biti njegova konačna sudbina u tvrtki. Cullerton je u braku s tužiteljicom Moirom Kim Penzom, koja je bila glavna odvjetnica u saveznom postupku protiv osnivača sekte NXIVM Keitha Ranierea. Par prema javno dostupnim podacima dijeli stan na Upper East Sideu. Ni Wachtell Lipton ni Gibson Dunn nisu odgovorili američkim medijima na upite za komentar, a na zahtjeve za komentar nisu odgovorili ni Cullerton ni Borenzweig.

FOTO Povijesno nizak vodostaj paralizirao Dravu: 'I riba se povukla u dublje dijelove, odlazi prema Dunavu'
Ilustrativna fotografija
1/40
Ključne riječi
odvjetnik prevara Kelsey Borenzweig Nathaniel Cullerton

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!