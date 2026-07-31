VIDEO Poznati oženjeni odvjetnik snimljen kako se u parku ljubi sa 16 godina mlađom kolegicom

Američki odvjetnik Nathaniel Cullerton (45), partner u prestižnoj njujorškoj odvjetničkoj tvrtki Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, našao se u središtu skandala nakon što je u javnosti objavljena snimka na kojoj se strastveno ljubi s 29-godišnjom kolegicom Kelsey Borenzweig.

Snimka je nastala u parku, a Cullerton i Borenzweig sjedili su na klupi kada ih je korisnik TikToka Jay Guapõ snimio i dobacio im da pronađu privatno mjesto jer su u blizini djeca. Par je nakon toga primijetio kameru i pokušao se zakloniti. Video je ubrzo postao viralan – na TikToku je pregledan gotovo šest milijuna puta, a na Instagramu četiri milijuna puta. Na društvenim mrežama mnogi su slučaj uspoređivali s prošlogodišnjim skandalom nakon koncerta Coldplaya, kada je kamera također zabilježila navodnu nevjeru.

Nathaniel Cullerton, 45 anni, partner del prestigioso studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz di New York, è stato sospeso dall'incarico dopo la diffusione di un filmato diventato virale su TikTok. Il video, girato dal creator Jay Guapõ e visualizzato da oltre 4 milioni di… pic.twitter.com/yBhnIgBhTU — Repubblica (@repubblica) July 30, 2026

No posljedice bi za Cullertona mogle biti mnogo ozbiljnije od javne neugode. Prema pravnim izvorima koje citira New York Post, odvjetnik je upravo ovog tjedna trebao prijeći iz Wachtella u konkurentsku njujoršku tvrtku Gibson Dunn, u sklopu velikog prelaska odvjetnika između vodećih američkih odvjetničkih društava. Međutim, nakon što je snimka njegova intimnog trenutka postala viralna, Gibson Dunn navodno je odustao od njegova angažmana.

Cullerton je, prema izvorima, kao partner u Wachtellu zarađivao najmanje četiri milijuna dolara godišnje, dok prosječna godišnja zarada partnera te tvrtke iznosi oko 12 milijuna dolara. Kao mlađi partner vjerojatno je zarađivao manje od tog prosjeka, no prelazak u Gibson Dunn navodno mu je mogao donijeti još unosniji paket.

Cullerton je pritom bio dio Wachtellova pravnog tima koji je zastupao OpenAI u sporu protiv Elona Muska vrijednom 150 milijardi dolara, a tvrtka je u tom slučaju ove godine ostvarila pobjedu na kalifornijskom sudu. Odvjetnik Bill Savitt, koji je predvodio tu obranu, nedavno je prešao upravo u Gibson Dunn, a sa sobom je poveo i nekoliko iskusnih odvjetnika. Cullerton je, prema izvorima, također trebao biti dio tog prelaska.

Istodobno, Wachtell je Cullertona stavio na dopust dok traje interna istraga o viralnoj snimci. Nije poznato je li riječ o plaćenom dopustu niti kakva će biti njegova konačna sudbina u tvrtki. Cullerton je u braku s tužiteljicom Moirom Kim Penzom, koja je bila glavna odvjetnica u saveznom postupku protiv osnivača sekte NXIVM Keitha Ranierea. Par prema javno dostupnim podacima dijeli stan na Upper East Sideu. Ni Wachtell Lipton ni Gibson Dunn nisu odgovorili američkim medijima na upite za komentar, a na zahtjeve za komentar nisu odgovorili ni Cullerton ni Borenzweig.