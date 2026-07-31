Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAVALA MIGRANATA

Zbog migrantske krize aktivirana i Dubravka Šuica: Von der Leyen najavila hitne mjere

Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
Foto: JON NAZCA/REUTERS
1/9
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
31.07.2026.
u 14:06
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U objavi na društvenoj mreži X Ursula von der Leyen istaknula je da su prizori koji posljednjih dana stižu iz Ceute neprihvatljivi te naglasila da zaštita vanjskih granica Europske unije mora ostati jedan od prioriteta

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se o migrantskoj krizi u španjolskoj enklavi Ceuti, poručivši kako Europska unija mora hitno zaustaviti nezakonite prelaske granice i pojačati suradnju sa Španjolskom i Marokom. U objavi na društvenoj mreži X istaknula je da su prizori koji posljednjih dana stižu iz Ceute neprihvatljivi te naglasila da zaštita vanjskih granica Europske unije mora ostati jedan od prioriteta.

'Prizori koji stižu iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da itko ulazi u našu Uniju bez poštivanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se odmah zaustaviti. Mreže krijumčara ljudi moraju biti razbijene, a povratci moraju biti brzi, u skladu s pravilima Europske unije', poručila je von der Leyen. Dodala je da je zadužila dvojicu europskih povjerenika da pomognu u uspostavi kontrole nad situacijom.

'Povjerenik Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. Radit će na dodatnoj operativnoj potpori Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa', navela je predsjednica Europske komisije. Posebno je istaknula i ulogu hrvatske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice, koja je, kako kaže, uključena u diplomatske aktivnosti s Marokom. 'Dubravka Šuica u kontaktu je sa svojim marokanskim kolegom. Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata', zaključila je von der Leyen.

Ceuta, zajedno s Melillom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Posljednjih dana španjolska enklava suočena je s pojačanim migrantskim pritiskom nakon dolaska velikog broja migranata koji su iz Maroka pokušali ući na teritorij Europske unije.
FOTO Tisuće migranata krenule prema Europi, Španjolska diže vojsku. Pogledajte prizore u Ceuti
Migrants cross into the Spanish enclave of Ceuta
1/67
Ključne riječi
migranti Dubravka Šuica Ursula von der Leyen

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
14:15 31.07.2026.

To vam je politika stranke Možemo i Sdp_a. Sjetimo se samo kako su govorili da su to inžinjeri i doktori i evo sad imamo šta imamo. Potpomognuti medijima Maje Sever svatko tko je bio protiv ne zakonitog prijelaza granica nazivalo se fašistima i nazadnim mrziteljima.

Avatar USA
USA
14:25 31.07.2026.

Ja stvarno ne vidim u cemu je problem. Otvoris granicu u sirini od 10 metara, dovedes ove govnare i sve ih vratis nazad. Drzava sluzi za zastitu naroda, a ne glumljenje socijalne drzave. Dakle ja te ne zelim u mojoj zemlji i nemas nikakva prava na ulazak. Ja sa tvojim siormastvom nemam nista. Ovo je sve ljevicarsko maslo i njih treba potjerati zakedno sa ovima. Uzeti im drzavljanstvo i mars u Afriku pa tamo trubi multikulti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!