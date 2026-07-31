Zbog migrantske krize aktivirana i Dubravka Šuica: Von der Leyen najavila hitne mjere

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen oglasila se o migrantskoj krizi u španjolskoj enklavi Ceuti, poručivši kako Europska unija mora hitno zaustaviti nezakonite prelaske granice i pojačati suradnju sa Španjolskom i Marokom. U objavi na društvenoj mreži X istaknula je da su prizori koji posljednjih dana stižu iz Ceute neprihvatljivi te naglasila da zaštita vanjskih granica Europske unije mora ostati jedan od prioriteta.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

'Prizori koji stižu iz Ceute su neprihvatljivi. Ne možemo dopustiti da itko ulazi u našu Uniju bez poštivanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se odmah zaustaviti. Mreže krijumčara ljudi moraju biti razbijene, a povratci moraju biti brzi, u skladu s pravilima Europske unije', poručila je von der Leyen. Dodala je da je zadužila dvojicu europskih povjerenika da pomognu u uspostavi kontrole nad situacijom.

'Povjerenik Magnus Brunner već blisko surađuje sa Španjolskom i spreman je otputovati na kritične točke. Radit će na dodatnoj operativnoj potpori Španjolskoj, uključujući i onu putem Frontexa', navela je predsjednica Europske komisije. Posebno je istaknula i ulogu hrvatske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice, koja je, kako kaže, uključena u diplomatske aktivnosti s Marokom. 'Dubravka Šuica u kontaktu je sa svojim marokanskim kolegom. Uvjerena sam da će naše blisko partnerstvo s Marokom pomoći u postizanju konkretnih rezultata', zaključila je von der Leyen.

Ceuta, zajedno s Melillom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Europske unije s Afrikom. Posljednjih dana španjolska enklava suočena je s pojačanim migrantskim pritiskom nakon dolaska velikog broja migranata koji su iz Maroka pokušali ući na teritorij Europske unije.