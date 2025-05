Keramičar krao građevinski materijal pa ga prodavao dok ga u provali nije zatekao vlasnik kuće i zadržao do dolaska policije

Prijetnje, krađe, teške krađe, prijevare.... djela su za koja se sumnjiči D. K. (27). Istražujući 10 takvih djela, zagrebačka policija otkrila je da je počinio još 18, a među omiljenim metama bile su mu kuće koje su se renovirale, iz kojih je kako se sumnja, krao razni građevinski materijal. Osim toga sumnjiči ga se i da je prijetio ocu, a šteta koju je pričinio krađama cijeni se na oko 23.000 eura. Zagrebačka policija ga je po dovršetku kriminalističkog istraživanja kazneno prijavila, a nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

D. K., koji je inače keramičar po struci, sumnjiči se da je navedena djela počinio od 2023. do ožujka 2025. na području Črnomerca, Susedgrada i Trešnjevke. U tom razdoblju, kako je priopćila policija, sumnjiči ga se za 10 krađa, tri prijevare, dvije teške krađe, dvije prijetnje, jednu neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari, oštećenje tuđe stvari.... Sumnjiči ga se i da je od studenog 2024. do ožujka 2025. počinio 10 krađa u kojima je oštetio neke osobe i tvrtke, a krao je na području Trešnjevke, Črnomerca i Susedgrada tako što je prilazio gradilištima i garažama privatnih kuća odakle bi otuđio građevinski materijal i razni alat.

D. K. se sumnjiči i da na području Susedgrada iz obiteljske kuće u renovaciji otuđio razni građevinski materijal, alat i tehničke uređaje koje je zatim utovario u teretni automobil zagrebačkih oznaka, nakon čega je pobjegao. Isto tako sumnjiči ga se da je 18. veljače na području Susedgrada, došao do obiteljske kuće u vlasništvu njegovog 69-godišnjeg oca. Prvo je lupao dvorišnim vratima, a zatim je ocu i verbalno prijetio vičući da će ga ubiti.

Sumnjiči ga se i da je 21. ožujka došao do obiteljske kuće 32-godišnjaka na području Susedgrada iz koje je otuđio alat. Potom je ušao u otključano teretno u vlasništvu jednog poduzeća, uzeo ključeve sa sjedišta unutar teretnog vozila, i pokrenuo vozilo, vozeći unatrag, čime je neovlašteno uporabio tuđu pokretnu stvar. Teretno vozilo je i oštetio jer je njime udario u drvo, nakon čega je pokušao pobjeći, međutim u tome ga je spriječio 32-godišnji vlasnik kuće koji je potrčao za njim te ga je zadržao do dolaska policije. A kada ugledao policajce D. K. je počeo prijetiti 32-godišnjaku, opirao mu se i u jednom je trenutku uspio i pobjeći. Nosamo na kratko, jer su ga policajci sustigli i uhitili.

D. K. se sumnjiči i za tri prijevare jer se u prosincu 2023. javio ma oglas objavljen na društvenim mrežama kojim je 47-godišnjak tražio građevinske radnike. Sumnja se da se D. K. našao s 47-godišnjakom radi dogovora oko posla kojeg zapravo nije mislio obaviti. Osim toga 47-godišnjak mu je dao 500 eura, koje mu je D. K. trebao vratiti po obavljenom poslu. No nije i još mu se presto javljati na telefon. Po istom obrascu je u studenom 2024. prevario 20-godišnjaka. D. K. se sumnjiči da je preko interneta oglasio prodaju građevinskog materijala koji je prethodno otuđio s gradilišta na području Susedgrada. Time je 20-godišnjaka doveo u zabludu jer nije znao da kupuje nešto što je ukradeno i to je još platio 240 eura. Dio tog materijala je D. K. je isporučio kupcu, a za dio je kazao da ode po njega na adresu u Susedgradu koju mu je dao. No kada je kupac došao na tu adresu, tamo je zatekao stvarnog vlasnika građevinskog materijala kojem je vratio građevinski materijal kojeg je kupio od D. K.

U veljači 2025. D. K. je kako se sumnja, prevario i 29-godišnjaka kojem je za 500 eura prodao građevinski materijal jedne tvrtke. Oštećeni je došao na gradilište te tvrtke i utovario građevinski materijal, misleći da je D. K. vlasnik toga. I još je nakon toga od 29-godišnjaka u nekoliko navrata tražio da mu internet bankarstvom uplati ostatak novca za građevinski materijal što je 29-godišnjak i učinio. A kada je shvatio da je prevaren, zvao je D. K. te pokušao to razjasniti, no on mu se prestao javljati.

