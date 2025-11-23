Kennedyjeva unuka objavila da ima rak u terminalnoj fazi: Bojim se da me se djeca neće sjećati

Tatiana Schlossberg, 35-godišnja unuka američkog predsjednika Johna F. Kennedyja, podijelila je u eseju objavljenom u The New Yorkeru da joj je dijagnosticiran rak u terminalnoj fazi, s procjenom da joj preostaje manje od godinu dana života. Vijest je objavljena na 62. godišnjicu ubojstva njezina djeda.

Schlossberg, majka dvoje djece i novinarka koja se bavi klimatskim pitanjima, u eseju pod naslovom "A Battle With My Blood" otkriva da joj je akutna mijeloidna leukemija dijagnosticirana nakon što je u svibnju 2024. rodila svoje drugo dijete. Prije bolesti vodila je aktivan život – trčala je, skijala i jednom preplivala rijeku Hudson. Unatoč intenzivnom liječenju, uključujući kemoterapiju i transplantaciju koštane srži, liječnici joj nisu dali dobre prognoze.

– Tijekom posljednjeg kliničkog ispitivanja moj mi je liječnik rekao da me može održati na životu godinu dana, možda. Prva pomisao bila mi je da se moja djeca, čija su lica trajno urezana na unutarnjoj strani mojih kapaka, neće sjećati mene – istaknula je.

Sina je rodila 2022., a kći 2024. Schlossberg također piše i o strahu od emocionalne boli koju bi njezina smrt mogla ostaviti njezinoj majci Caroline Kennedy, bivšoj veleposlanici SAD-a u Australiji i Japanu. Njezin stric John F. Kennedy Jr. poginuo je u 38. godini u padu aviona, a baka Jacqueline umrla je od raka dok je Schlossberg još bila dijete.

"Cijeli sam svoj život pokušavala biti dobra - dobra učenica, dobra sestra, dobra kći - i štititi svoju majku, nikad je ne rastužiti niti naljutiti. Sada sam njezinu životu, našem obiteljskom životu, dodala novu tragediju, i ne mogu ništa učiniti da to zaustavim", kazala je.

Njezin brat, Jack Schlossberg, nedavno je najavio kandidaturu za Kongres, a u subotu je na društvenim mrežama podijelio njezin esej uz poruku: "Život je kratak. Živi punim plućima."