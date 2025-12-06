Kenijka ne zna gdje je tijelo njenog sina: 'Primila sam poruku koje sam se najviše bojala, javio je da ide u bitku'

Kenijac David Kulobe bio je oduševljen kada je preko agencije za zapošljavanje našao posao zaštitara u Rusiji. Njegova majka nije bila oduševljena time i upozoravala ga je na situaciju u Rusiji, no ponuda od 7000 dolara koje je trebao dobiti po dolasku bila je primamljiva i predstavljala je veliki zaokret za 20-godišnjaka koji je do sada zarađivao prodajom kikirikija i kao građevinski radnik.

- Pokazao mi je telefon i rekao: 'Gledaj, to je Rusija' - ispričala je Susan Kuloba za BBC-jev program Newsday. 'Rekla sam mu: 'Zar ne vidiš što prikazuju na televiziji o Rusiji? Nikad nije dobro', prisjetila se, no on je, međutim, inzistirao da je ponuda prava. Unatoč njezinom negodovanju, u kolovozu je otputovao u Rusiju, a nije joj rekao točan datum polaska. Šokirala se kada joj se kasnije javio i rekao da je stigao te joj poslao fotografiju sebe u punoj borbenoj opremi. - Rekao mi je: 'Mama, posao za koji su nam rekli da dolazimo raditi je promijenjen, ali ni ovaj nije loš' - ispričala je.

Sin joj je objasnio da su on i neki drugi Kenijci dobili samo dva tjedna vojne obuke i da idu u borbenu zonu u Ukrajini. Već nakon nekoliko dana javio joj je da su on i drugi bili u zasjedi na području pod kontrolom ruskih snaga. Molila ga je da se vrati kući. - Rekla sam: 'Davide, molim te, napusti to mjesto.' Odgovorio je: 'Kako da odem? Potpisao sam ugovor. Daj mi barem godinu dana.'Zatim sam primila poruku koje sam se najviše bojala - rekla je gospođa Kuloba. Bilo je to 4. listopada. David joj je poslao glasovnu poruku u kojoj je rekao da upravo kreće u bitku i da joj, u slučaju da ne preživi, šalje podatke o svojoj ruskoj vojnoj iskaznici i ugovoru (napisanom na ruskom). Zamolio ju je da odnese dokumente u rusko veleposlanstvo ako mu se nešto dogodi.To je bilo posljednje što je čula od njega. Zbunjena i prestravljena, uskoro je potražila pomoć od sinovog prijatelja, koji joj je rekao da je čuo da je David mrtav. - Pitala sam ga: 'Odakle ti to znaš?' Rekao je: 'Dat ću ti broj agenta koji nas je dočekao u Rusiji'.

Gospođa Kuloba poslala je poruku na taj broj – prvo su odgovori na ruskom. Kad se predstavila, osoba joj je na engleskom rekla da je David nestao i da se pretpostavlja da je mrtav. - Žao mi je što vam to moram reći o vašem sinu - rekao je agent. Tražila je fotografiju tijela ili potvrdu da je u mrtvačnici. Ništa nije dobila. Kontakt joj je rekao da je David "jako daleko" te joj predložio da sama dođe u Rusiju ili pošalje nekog rođaka, što si obitelj ne može priuštiti. Kasnije joj je isti kontakt rekao da ima pravo na odštetu zbog sinove smrti, ali opet bez ikakve dokumentacije.

Gospođa Kuloba još uvijek nije dobila službenu potvrdu od ruskih vlasti o sinovoj sudbini. Kada je otišla u rusko veleposlanstvo u Nairobiju, rekli su joj da se "ne bave vojskom". Ne zna što dalje raditi i slomljena je od tuge: "Kako da počnemo? Jer ne znamo ništa. Bio mi je prvorođenac. Ovisila sam o njemu." Otac drugog Kenijca koji je otišao raditi u Rusiju ispričao je BBC-ju da je njegov sin regrutiran uz obećanje da će biti vozač – ništa u vezi s oružanim borbama. Mladić je ranjen u Ukrajini i od povratka kući prije dva tjedna previše je traumatiziran da bi govorio. BBC je pristao ne navoditi njegovo ime radi zaštite dobrobiti.

Too many young Africans chased “better jobs” abroad only to find themselves trapped in Russia’s war. Kenya says investigations are ongoing, but families like Mrs. Kuloba’s are left in pain and silence. This shouldn’t be happening in 2025. pic.twitter.com/LyMOBOCwLP — DJGREENEVEV👁️‍🗨️ (@GreenetheDj) December 6, 2025

Otac je saznao da mu je sin otišao u Rusiju tek kad je dobio vijest da je ranjen. "Natuknuo je da ljudi odlaze, a ja sam ga odvraćao", rekao je otac. "Pratio sam rat od početka. Nisam se osjećao ugodno." Agentima je obećano oko 1.500 dolara mjesečno – "dobar novac" za kvalificiranog vozača u Keniji. Sin mu je kasnije ispričao da je, baš kao i David Kuloba, dobio samo dva tjedna obuke prije nego što je poslan na bojišnicu."Rekao je da je ranjen u šumi i da pet dana nije mogao doći do pomoći. Koristio je tablete protiv bolova", ispričao je otac.Na kraju su ga odveli prema granici gdje je dobio prvu pomoć, a kasnije je prebačen u Sankt Peterburg. Opisao je da je vidio "razbacana tijela drugih boraca" i objasnio da su mnogi poput njega potpisali jednogodišnje ugovore, a da nisu u potpunosti razumjeli uvjete, rekao je otac. Prošlog mjeseca kenijski ministar vanjskih poslova rekao je da je poznato da oko 200 Kenijaca ratuje na strani Rusije i priznao da mreže za regrutaciju još uvijek djeluju. To je uslijedilo nakon vijesti iz rujna da je mladi kenijski atletičar zarobljen u Ukrajini i da je rekao da su ga prevarili da se pridruži ruskoj vojsci. Vlada sada kaže da je nekoliko agencija za zapošljavanje pod istragom, a neke licence su već suspendirane.

Vlasti u nekoliko afričkih zemalja prijavile su slučajeve u kojima su mladi ljudi bili privučeni ponudama unosnih poslova u Rusiji koji su kasnije doveli do vojnog regrutiranja. Mnoge obitelji ne žele javno govoriti iz straha od stigme ili neizvjesnosti oko pravnih posljedica za njihove rođake u inozemstvu.

VIDEO Incident u Francuskoj: Mornarica pucala na dronove iznad nuklearnog vojnog objekta