Radikalan prijedlog poslovnog gurua: cijelu birokraciju zamijeniti umjetnom inteligencijom!

Birokracija je rak rana svake ekonomije i društva, a investicijski guru sada nudi radikalno rjesenje: cijelu birokracijuu treba zamijeniti - umjetnom inteligencijom! Carsten Maschmeyer investicijska je zvijezda i sada je dao radikalan prijedlog: poziva na temeljitu reformu njemačke administracije – i njezinu zamjenu umjetnom inteligencijom. U intervjuu za "Neue Osnabrücker Zeitung" kritizira vladine agencije i paralizirajuću birokraciju. Maschmeyer smatra da je potreban novi početak: "Njemačku administraciju mora gotovo u potpunosti zamijeniti umjetna inteligencija."

Administracija je prespora, preskupa i zastarjela, argumentira Maschmeyer i dodatno pojašnjava svoj prijedlog s umjetnom inteligencijom u birokraciji: "Tada bismo odluku imali u roku od nekoliko sekundi. Time bismo konačno ponovno bili svjetski lideri."

Poduzetnik je jasan: administrativni zadaci poput pregleda zahtjeva za bespovratna sredstva ili provjere obrazaca mogli bi se lako automatizirati. "Administracija se odnosi na poštivanje propisa. Nije baš kreativno provjeravati jesu li svi okviri ispravno označeni na zahtjevu za novu osobnu iskaznicu."



Njemački investitor navodi i jedan paradoksalan primjer: u velikom njemačkom gradu, zahtjevi za građevinske dozvole smanjili su se za 30 posto prošle godine - a vrijeme obrade udvostručilo se. Maschmeyer pita: "Tko to uopće može razumjeti?"

Njemački vladajući demokršćani CDU/CSU već su na Maschmeyerovu tragu - zahtijevaju da se zahtjevi automatski odobravaju ako se ne obrade u roku od tri mjeseca. „To bi građane, a posebno mala poduzeća, oslobodilo birokracije i stvorilo sigurnost planiranja“, rekao je za Bild.de glavni tajnik CDU-a Carsten Linnemann