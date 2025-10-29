Naši Portali
'KAD OBJAVLJUJETE BUDITE SIGURNI'

Kći legendarnog branitelja Vukovara: 'Među ovim tijelima mog oca nema'

Autor
Branimir Bradarić
29.10.2025.
u 16:21

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved pozvao je sve na odgovornije ponašanje te posebno ukazao na neke koji zovu obitelji nestalih i daju im pogrešne informacije

Današnja identifikacija posmrtnih ostataka četvorice hrvatskih branitelja koji su ekshumirani na Petrovačkoj doli i kod Spomen doma Ovčara bila je i predmetom prozivki upućenih prema određenim medijima. Naime, gotovo sve redakcije su prenijele vijest da je identificirano tijelo francuskog dragovoljca Jean – Michel Nicoliera i to prije same potvrde od strane članova obitelji.

Međutim, još više gorčine izazvale su objave pojedinih medija kako je među identificiranim hrvatskim braniteljima i Damjan Samardžić, poznat i kao Veliki bojler, inače jedan od zapovjednika obrane vukovarske četvrti Sajmište. Nisu pomogli niti apeli nadležnih koji su ukazivali kako identifikacija nije potvrđena sve dok to ne potvrdi i sama obitelj. 
Izjava Katice Pavletić

Na to je ukazala njegova kćerka Katica Pavletić rekavši kroz suze kako su neki mediji unaprijed objavili da je među identificiranima i njezin otac.- Ja se nadam da će moj otac biti pronađen ali među ovim tijelima mog oca nema. Kad objavljujete budite sigurni u to jer svaka vaša objava jako utječe na nas. Dajte objave koje su istinite. Ja sam se čvrsto nadala da je jedan od identificiranih i moj  otac ali nije i nadam se kako će biti pronađen u nekoj od idućih grobnica – rekla je Pavletić.

Dodala je i kako je na identifikaciju došla radi Zorislava Gašpara, koji je bio posinak njenog oca, čekala red kada su došle poruke da je među identificiranima i njezin otac. Neki su joj izjavljivali i sućut iako ona nije niti dobila poziv za oca za današnju identifikaciju. - I dalje tražim svog oca koji je ubijen i bačen zajedno u kanal sa Zorislavom – kazala je Pavletić.

Dodatnu pomutnju izazvali su i neki portal koji su donosili unaprijed priču o Damjanu Samardžiću zajedno i s njegovim fotografijama. Nisu pomogle niti društvene mreže jer se i na njima masovno širila informacija kako je identificiran i Damjan Samardžić što se pokazalo da nije istina. O tome je govorio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je pozvao sve na odgovornije ponašanje te posebno ukazao na neke koji zovu obitelji nestalih i daju im pogrešne informacije. 

Ključne riječi
Vukovar Jean Michel Nicolier Ovčara posmrtni ostaci

LU
Lukeruk
17:16 29.10.2025.

Ljevičarska banda koja ih je pobila je ista ova koja vlada i djeluje u većini medija, trebali smo puno bolje obavit posel

