OGLASIO SE NA FACEBOOKU

Plenković: Nećemo prestati tragati za svim nestalima u Domovinskome ratu

Održana 122. sjednica Vlade
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Robert Koren/Hina
29.10.2025.
u 14:03

"Ovaj trenutak posebno je važan njegovoj majci Lyliane Fournier i cijeloj obitelji, kojoj izražavamo punu podršku i poštovanje”, napisao je Plenković

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu, nakon što je potvrđeno da su kod Vukovara u masovnim grobnicama pronađeni ostaci četiriju tijela, među njima i francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, da Vlada neće prestati tragati za još 1.740 nestalih osoba.U masovnoj grobnici na Ovčari kod Vukovara i na Petrovačkoj doli pronađeni su i identificirani posmrtni ostatci četiriju žrtava iz Domovinskog rata, među kojima i oni Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca koji je svoju hrabrost iskazao sudjelujući u obrani Vukovara, zajedno s hrvatskim braniteljima, istaknuo je premijer u objavi na društvenoj mreži facebook.

"Ovaj trenutak posebno je važan njegovoj majci Lyliane Fournier i cijeloj obitelji, kojoj izražavamo punu podršku i poštovanje”, napisao je Plenković. UZ objavu premijera stavljena je i Nicolierova fotografija iz vukovarske bolnice 1991. godine.  Zahvalu je premijer uputio potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu i Ministarstvu hrvatskih branitelja na ustrajnosti i intenzivnim naporima koje ulažu u zahtjevnom procesu pronalaska nestalih osoba iz Domovinskog rata. "Vlada Republike Hrvatske neće prestati tragati za još 1.740 nestalih osoba, što dugujemo njihovim obiteljima i svim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske”, poručio je Plenković.
Ključne riječi
Domovinski rat Andrej Plenković Vukovar Jean Michel Nicolier

