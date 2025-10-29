Majka Nicoliera: 'Jean-Michel uvijek mi je pričao da su Hrvati dobri ljudi. I bio je u pravu. Danas mislim i na druge obitelji'

Pronađeni su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera ekshumirani iz masovne gornice na Ovčari

ekshumirani iz masovne gornice na Ovčari U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru obavljena je identifikacija posmrtnih ostataka

Osim Nicoliera, identificirani su i posmrtni ostaci Josipa Batarela, Zorislava Gašpara i Dragutina Štica

Tijek događaja

13:13 - Želim se na prvom mjestu zahvaliti obiteljima naših nestalih na potpori i na partnerstvu, suradnji svih ovih godina. Današnja identifikacija potvrda je naše odlučnosti i usmjerenosti na realizaciju našeg najvećeg prioriteta, pronalasku svih nestalih u Domovinskom ratu. Još uvijek s današnjim danom 1740 nestalih osoba iz Domovinskog rata očekuju od nas maksimalni angažman. Danas smo identificirali junaka domovinskog rata, čovjeka koji nije rođen u Hrvatskoj, ali je u Hrvatskoj ostavio srce i svoj život - kazao je ministar Medved.

- Jasno je da su sva trojica ubijena vatrenim oružjem, a kasnije je utvrđen niz fraktura što ukazuje na to da su bili premlaćivanih brutalno i mučeni. Ovo je jasna poruka da ćemo nastaviti neumorno dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata, ali je poruka i svima onim koji imaju informaciju, a ne daju je. Poziv, ubrzajmo proces, dostavite nam informacije. Poruka Srbiji da se konačno suoče sa istinom, sa svojom ulogom u brutalnoj agresiji na Hrvatsku, s mučkim ubojstvom hrvatskih branitelja i civila da nam daju informacije - rekao je Medved.

13.10 - Francuski pravosudni sustav je nastavio istragu i surađivao s hrvatskim vlastima. Danas mislim da sve hrvatske obitelji obitelji diljem svijeta koje još tragaju za svojim nestalima, nadam se da će jednog dana pronaći mir, a Jean-Michelu želim da počiva u miru - rekao je brat Jean-Michel Nicoliera.

13:08 - Pred novinare je stala majka Jean-Michela Nicoliera. - Željela bih zahvaliti hrvatskoj vladi, posebno gospodinu ministru Tomi Medvedu. Svaki put kad sam tražila od njega sastanak, uvijek je bio tu prisutan za mene. Jean-Michel me zvao kad je bio tu, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu. Mislim na sve druge obitelji koje još traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji doživjeti ovu radost koju ja imam danas i da će pronaći svoje nestale - kazala je majka Lyliane Fournier.

13:00 - Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao je izjavu za medije nakon identifikacije. - Do ovih rezultata je došlo isključivo ministarstvo hrvatskih branitelja, oni su radili pretragu terena koji je već bio pretražen. Nema nikakvih informacija s druge strane, oni su moraju sami postaviti to moralno pitanje - kazao je Turudić.

12:28 - Završila je identifikacija. Ministar branitelja Tomo Medved drži konferenciju za medije. - Pronašli smo ostatke, trojicu smo ekshumirali 25. rujna na Ovčari, a jednog na Petrovačkoj doli. Trojica na Ovčari su odvedeni iz bolnice i kod svih je utvrđen nasilni karakter smrti. Identificirali smo Josipa Batarela, ubijenog na Ovčari u dobi od 44 godine. Zorislav Gašpar, pripadnik 204. brigade Vukovar, odveden iz bolnice 20. studenog 1991., ubijen u dobi od 20 godina. Jean-Michel Nicolier, rođen 1966. godine, dragovoljac HOS-a, došao iz Francuske braniti Hrvatsku od velikosrpske agresije. Ranjen je 8. rujna 1991., odveden na Ovčaru, mučen i ubijen u dobi od 25 godina - kazao je Medved.

- Identificirali smo i hrvatskog branitelja Dragutina Štica, njegovi ostaci su ekshumirani na Petrovačkoj doli - kazao je.

- U mjesec dana smo uspjeli dobiti DNA nalaze žrtava koje su danas sve obitelji primile. Ovo je dokaz počinjenja raznog zločina koji nikad ne zastarijeva. Uz Ovčaru i druge masovne grobnice, o zločinačkom karakteru zorno svjedoči najveća i najzahtjevnija masovna grobnica Petrovačka dola. U tri i pol godine pregledali smo oko 150 tisuća kubnih metara raznog smeća i otpada, dosad smo pronašli i identificirali 36 osoba. 20 hrvatskih branitelja i 16 civila od kojih su četiri žene. Većina njih je nasilno odvedena tijekom velikosrpske agresije na Vukovar tijekom 1991. - kazao je ministar Medved. - Petrovačka dola skriva još mnoge tajne, nastavljamo intenzivnu potragu za našim nestalnim osobama - dodao je.

12:00 - Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štica.

11:17 - Čeka se konferencija za novinare. U Vukovar je stigla i majka Jean-Michela Nicoliera, Lyliane Fournier, kao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

8:55 – Brat heroja Vukovara, francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, Paul Nicolier potvrdio je Hrvatskom radiju Vukovar da je na putu prema Vukovaru, gdje će u 11 sati u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici „Dr. Juraj Njavro“ biti održana službena identifikacija posmrtnih ostataka žrtava Domovinskog rata. U kratkoj poruci Hrvatskom radiju Vukovar, Paul Nicolier je napisao: "Na putu sam prema bolnici u Vukovaru! Mislim da je istina, ali još nisam siguran! Znat ćemo oko 11 sati.“

8:20 – Prema neslužbenim informacijama, prilikom ekshumacije nove masovne grobnice, stotinjak metara od zloglasnog hangara na Ovčari, pronađeni su posmrtni ostaci trojice muškaraca. Jedan od njih, kako se vjeruje, pripada upravo Jean-Michelu Nicolieru, no još se čeka službena potvrda DNK.

Danas, s početkom od 11 sati, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru bit će obavljena identifikacija posmrtnih ostataka pronađenih tijekom ekshumacija na području Vukovara. Posmrtni ostaci triju tijela pronađeni su nedaleko od Spomen-doma Ovčara, a jedno na odlagalištu otpada Petrovačka dola. Ostaje za sada nepoznato jesu li među posmrtnim ostacima triju tijela pronađenih na Ovčari i oni francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera, kako se od trenutka kada su pronađeni posmrtni ostaci neslužbeno govorilo. Ta ekshumacija obavljena je 25. rujna, a u međuvremenu su obavljene i DNK analize koje će danas možda potvrditi članovi njegove obitelji.

Jean-Michel Nicolier (1966. – 1991.) bio je francuski dragovoljac koji se dolaskom u Hrvatsku, krajem kolovoza 1991. godine, priključio postrojbama HOS-a i aktivno sudjelovao u obrani Vukovara. – Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje – rekao je Nicolier svojoj majci Lyliane Fournier prije odlaska u Hrvatsku.

Borio se u vukovarskoj četvrti Sajmište, gdje su se vodile možda i najkrvavije i najteže borbe tijekom obrane Vukovara. Ranjen je 9. studenog te je ostao u vukovarskoj bolnici, gdje je kao ranjenik i dočekao ulazak postrojbi JNA i paravojnih postrojbi. Nakon odvajanja u bolnici Nicolier je, zajedno s ostalim ranjenicima, medicinskim osobljem i civilima, odveden na Ovčaru. Bio je zatočen u nekadašnjem VUPIK-ovu hangaru na Ovčari koji je danas Spomen-dom Ovčara. Pogubljen je u noći 20. na 21. studeni i to, prema ranijim izjavama, ispred zgrade hangara. Dragutin Berghofer, jedan od preživjelih pokolja na Ovčari, rekao je kako su Nicoliera tukli u hangaru pa ga potom izvukli polumrtvog van i tamo ga ubili. Prema tim izjavama, Nicoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka koji mu je, navodno, tada iz džepa uzeo novčanicu od 20 franaka. S još dva tijela Nicolier je pokopan ispred hangara te su se njegovi posmrtni ostaci tražili gotovo 34 godine.

Jean-Michel Nicolier nekoliko sati prije nego što je odveden na Ovčaru, nasmijan i odjeven u plavi ogrtač kratko je razgovarao s francuskim reporterima. – Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da iziđem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu – rekao je tada Nicolier.

Upitan zašto je u Vukovar došao kao dragovoljac, rekao je jer misli da im treba pomoći te da je zato izabrao hrvatsku stranu. Posebno su ostale zapamćene njegove riječi kada je na pitanje što za njega zapravo simbolizira Vukovar, tri puta ponovio – klaonicu. Nicolier je postumno odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog, a u centru Vukovara pješački most preko rijeke Vuke 2014. godine dobio je ime po njemu. Godinu dana kasnije kod mosta je postavljeno spomen-poprsje Nicoliera.