KBC-u Zagreb 20 milijuna eura za medicinsku opremu

Gotovo 20 milijuna eura 'težak' ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KBC-u Zagreb za III. fazu razvoja – opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom potpisan je jučer u Ministarstvu zdravstva. Najvećim dijelom tog novca, koji je osiguran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), financirat će se radiološka oprema Kliničkog zavoda za intervencijsku radiologiju, kazao je ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Fran Borovečki.

– Riječ je o magnetu 3 Tesla i dvama CT uređajima s tim da je jedan, Photon Counting CT, jedinstven u javnom zdravstvenom sustavu budući da omogućuje puno višu rezoluciju i funkcionalne pretrage, pa ćemo moći raditi sve što se može raditi bilo gdje u svijetu – kazao je prof. Borovečki i dodao kako je planirana i nabava opreme za oftalmologiju, operacijske sale i druge klinike.

– Ovo ulaganje važan je doprinos razvoju KBC-a, ali to je samo dio. Od 2025. do 2027. ukupna ulaganja u KBC Zagreb iznosit će 663 milijuna eura. Projekti napreduju jako dobro. Petrova je gotova i useljava se, veći dio glavne zgrade KBC-a i zgrada Klinike za plućne bolesti bit će završeni do kraja godine. Sve to stavit će KBC Zagreb uz bok najmodernijim zdravstvenim ustanovama u EU – istaknuo je Borovečki. Posebni savjetnik Vlade RH Zvonimir Savić podsjetio je da se i ovaj projekt financira iz NPOO-a. – Hrvatska je jedna od tri najuspješnije države u provedbi svih reformi i investicija koje su preduvjet za odobrenje sredstava – kazao je savjetnik navodeći da je Hrvatska do sada dobila 5,5 milijarde eura iz Plana, a cilj Vlade je iskoristiti svih 10 milijardi za dobrobit gospodarstva i zdravstvene zaštite.

Ministrica Irena Hrstić podsjetila je da je ovih 20 milijuna eura, za koje je potpisan ugovor, dio ukupnog ulaganja od 2,5 milijuna eura, koliko je u posljednjih šest godina uloženo u opremanje, te da godišnji proračun zdravstva iznosi 7,5 mil eura. – Kad završimo infrastrukturne projekte, fokusirat ćemo se na specijalizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – rekla je ministrica. Najavila je da nakon Zagreba slijede ulaganja u opremu u KBC-u Osijek i OB-u Šibenik te KBC-u Split.