Vili Beroš uskoro ponovno u Vinogradskoj?

Vili Beroš trenutno više nije zaposlenik KBC-a Sestre milosrdnice, ali bi ubrzo to mogao ponovno postati. Uz njega se za isto radno mjesto natječu još dva vrsna neurokirurga iz drugih zagrebačkih bolnica.

Kod natječaja za posao u javnozdravstvenoj ustanovi, rok u kojem povjerenstvo zaduženo za provedbu natječaja treba odabrati kandidate nije fiksan, međutim vrijedi načelo razumnog roka i to najčešće od 30 dana. Tih je razumnih 30 dana već premašeno, budući da je natječaj raspisan 30. srpnja trajao do 14. kolovoza. Upravo zbog činjenice da se za mjesto neurokiruga javio bivši ministar optužen za korupciju, rezultate ovog natječaja javnost prati s nemalim interesom. Iz neformalnih bolničkih izvora doznajemo da su se mnogi doktori izvlačili od sudjelovanja u natječajnom povjerenstvu, budući da vlada uvjerenje kako baš Vili Beroš ima biti postavljen na to radno mjesto.

-On je bio dobar neurokirug, ali je operirao dvaput tjedno a većinu vremena provodio je u sudskim vještačenjima. Teško je vjerovati da bi se to sada, nakon što sedam godina nije bio u sali, promijenilo - čuli smo među ostalim u liječničkim krugovima.

Natječajem za posao u kojem bolnica traži jednog neurokirurga, istovremeno se zapošljava još 148 drugih djelatnika, među kojima 69 medicinskih sestara prvostupnica, 13 radioloških tehnologa, deset njegovatelja, radnici u tehničkoj službi i održavanju... Razgovori s kandidatima i dalje traju.

Iz Vinogradske su potvrdili da Beroš više nije njihov zaposlenik, što je bio svo vrijeme dok je obnašao ministarsku dužnost.

"Sukladno odredbama članka 15. i 15.d Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, a u slučaju u kojem je dužnosnik odabrao mogućnost prava na naknadu plaće nakon prestanka obnašanja dužnosti sukladno članku 15 toga Zakona, dužnosnik je izgubio mogućnost prava povratka na rad nakon prestanka obnašanja dužnosti sukladno članku 15.d istoga Zakona", naveli su, dodavši da su im to i službeno potvrdili iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Mnoge je ogorčilo saznanje da je Beroš svo vrijeme, otkad je otišao u Ministarstvo zdravstva prvo za pomoćnika ministra a potom i za ministra, i dalje bio zaposlenik KBC-a Sestre milosednice. Međutim, Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje da dužnosnik koji to prestane biti, ima pravo povratka na poslove u državnoj ili javnoj službi koje je obnašao prije stupanja na dužnosničko mjesto. To ne znači da prima plaću na oba mjesta. No da bi se nakon prestanka obavljanja dužnosti vratio na staro radno mjesto, treba podnijeti zahtjev 15 dana nakon prestanka dužnosti. To Beroš nije napravio nego je odabrao dužnosničku naknadu šest plus šest mjeseci. Ako mu imenovano povjerenstvo – iz kojeg se ravnatelj KBCSM Davor Vagić, kao uskočki svjedok izuzeo – izabere, on će se i uz tu naknadu vratiti na staro radno mjesto u Vinogradsku.