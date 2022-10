Katolicizam, s drugim vjerama, odlazi na smetlište statističke povijesti

Volim provocirati državne i vjerske vlasti, rado se zabavljam s grešnicima i često odrijemam: budite i vi kao Isus - to je jedna od mnogih internetskih šala, koja ipak ima dublji smisao. Isus je, dobro znamo, stalno grdio one koji su za sebe zahtijevali poštovanje, prozivajući ih zbog toga što više drže do vanjštine nego do unutarnjeg života, i zato što ljudima propisuju užasno teške obveze, ali sami izbjegavaju ispuniti i najmanje.



Ima u Novom zavjetu vrlo mnogo zgoda kad se družio s poreznicima, dotepencima i javnim curama, na zgražanje malograđana, na što bi im odgovarao da liječnika trebaju bolesni, a ne zdravi. Na koncu, poznat je slučaj kad je spavao u čamcu, usred oluje na jezeru, tako da su mu se učenici nauživali straha. Na prvi pogled, onaj koji zafrkava svećenike, biskupe i ministre, visi sa sumnjivim tipovima i ljenčari dok ga drugi trebaju, to je neki totalno nemoralan tip, ali na drugi može se zaključiti da ima neko važno poslanje.