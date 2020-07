Katarina Peović: 'HDZ-ovac me napao u Saboru, galamio je da su moji pretci koljači'

U srijedu je održana konstituirajuća sjednica novog saziva Sabora, a što znači da su među novoizabranim zastupnicima odmah krenule tenzije i povišeni tonovi.

Tako je Katarina Peović iz Radničke fronte na svom Twitteru objavila da ju je verbalno napao HDZ-ovac Vinko Zulim koji joj je vrijeđao pretke nazvavši ih "koljačima".

"U pauzi u Saboru verbalno me napao HDZov zastupnik Vinko Zulim bezumno urlajući da su mi pretci bili koljači. Pokušali smo ga zamoliti da nas ostavi na miru ali ni to nije pomoglo dok ga njegovi nisu odvukli iz kafića", napisala je Peović.

Podsjetimo, to danas nije bio jedini incident. Još jutros na istoj društvenoj mreži Mostov Nikola Grmoja objavio je kako mu je prijetio čelnik platforme Možemo, Tomislav Tomašević.

Došao sam optimistično i u dobrom raspoloženju na konstituirajuću sjednicu ali odmah na početku prijetnje od Tomaševića i @mozemoHR. Kaže mi na ulazu da ću platit zbog nastupa na @N1infoZG. Izgleda da bi ovi iz Štaba određivali što tko smije govoriti! Neće ići! — Nikola Grmoja (@NikolaGrmoja) July 22, 2020

Tomašević se ipak o svemu kasnije očitovao.

"Čista zafrkancija, čak se nasmijao. Ja očekujem da to prijavi policiji ako zaista misli da je to bila prijetnja. Kroz smijeh sam mu rekao da ću reagirati na njegove izjave, obična zezancija, ali njemu očito treba medijske pozornosti. Ako je on to shvatio kao prijetnju, ja mu se ispričavam. Ali moram reći da je Most zadnji koji nam može soliti pamet, pa dvaput su HDZ doveli na vlast! – rekao je Tomašević koji je otkrio što mu je točno zasmetalo vezano za Grmoju.

