Karlovački vatrogasci dan nakon opasne intervencije: Jednom smo ispod jastuka kreveta koji je gorio našli tri bombe

Dan nakon velikog požara obiteljske kuće u karlovačkom naselju Brodarci u koju je udario grom tijekom olujnog nevremena koje se sručilo nad grad, policija je na zgarištu i provodi očevid. Jučer oko 16,30 sati na Borlinu, u Karlovcu, uslijed udara groma u obiteljsku kuću 72-godišnjakinje, izbio je požar u potkrovlju kuće. Dok su požar gasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Karlovac, došlo je do eksplozije kojom prilikom je teško ozlijeđen 52-godišnji vatrogasac. Uslijed eksplozije oštećen je krov susjedne obiteljske kuće kao i dva osobna automobila. Danas će na mjestu događaja biti proveden protueksplozijski pregled i očevid. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje - kazali su o događaju danas iz PU karlovačke.

Dakle, stručnjaci tek trebaju utvrditi što je to točno eksplodiralo u potkrovlju obiteljske kuće u koju je udario grom i na taj način otkrio i aktivirao arsenal oružja kojeg je pokojni vlasnik kuće očito posjedovao, a da toga vjerojatno nije bila svjesna niti njegova udovica koja je i sama mogla stradati u ovom događaju, ali je, srećom, na vrijeme evakuirana.

No, stradao je 52-godišnji karlovački vatrogasac, šef smjene koji je jučer s kolegama kao mnogo puta do tada, krenuo na lokaciju gdje su pozvani kako bi ugasili požar. Nitko nije niti slutio koja ih dodatna opasnost čeka na lokaciji požara - uslijed eksplozija nekoliko je krhotina pogodilo vatrogasca u predjelu prsnog koša, nakon čega je odbačen i pao je na tlo s vidljivim ozljedama. Odmah je prevezen u karlovačku Opću bolnicu, od kuda su ga liječnici prevezli u KB Dubrava gdje će biti još neko vrijeme biti na promatranju.

- Kolega je dobro, stabilno, svjestan svega, pričali smo. Obzirom na sve, dobrog je i raspoloženja. U KB Dubrava je na promatranju, a liječnici će odlučiti na koji će način sanirati teške ozljede koje je zadobio, hoće li ili neće biti potreba operacija. Tek se treba i utvrditi koje su to krhotine doletjele do njega; dijelovi građevinskog materijala sa objekta ili eksplozivne naprave, zatim što je uzrokovalo eksplozije, koja vrsta eksplozivnog sredstva. Uglavnom, liječnički tim pazi na njega, prate situaciju i odlučit će što je najbolje za njega u daljnjem liječenju, Mi smo sretni da je on dobro - kazao nam je Miroslav Rade, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca.

FOTO Vatrogasac ozlijeđen u intervenciji u karlovačkom naselju

Policija će tijekom dana, dakle, utvrditi i koja je vrsta eksplozivnih sredstava bila skrivena na tavanu obiteljske kuće, što je sve eksplodiralo, je li naoružanje bilo legalno ili ilegalno na toj lokaciji i ostale detalje ovog slučaja koji je mogao ispasti daleko veća tragedija obzirom da su krhotine od eksplozije letjele na sve strane po naselju i mogle su ozlijediti i više ljudi. Sreća u nesreći bila je i silna kiša koja je padala i pomagala vatrogascima da brzo požar stave pod kontrolu i da on ne zahvati još više objekata u gusto naseljenom naselju Borlin.

- Nažalost, ovakve i slične opasnosti često vrebaju na lokacijama na koje dolaze vatrogasci kako bi ugasili požar, jer nije požar samo vatra, često skriva situacije poput ove koje mogu imati teške posljedice za profesionalce koji izlaze na teren. Iako su uvježbani, školovani, sa potrebnom opremom i svjesni da u svakom požaru mogu očekivati i neočekivano, svaki je slučaj novi izazov.

Susretali smo se na terenu sa sličnim stvari. Eksplozije u požarima, nažalost, nisu rijetkost. Još tijekom rata smo izišli na požar jedne dvorišne zgrade kada je također u njoj eksplodirala mina; jedan je kolega od siline eksplozije odbačen na armaturnu mrežu na građevini, visio je na jednoj šipci, ali je srećom prošao bez ikakvih ozljeda.

U jednoj smo intervenciji, pak, kada smo ugasili požar jedne sobe, ispod jastuka na krevetu koji je gorio pronašli tri bombe, takozvana kinder jaja, koje srećom nisu eksplodirale tijekom požara, odnosno, na vrijeme smo sve pogasili, požar se nije razbuktao i spriječena je veća tragedija od one koju je taj slučaj prouzročio prije našeg dolaska. Jednom smo došli na intervenciju u jedno dvorište koje je bilo zatrpanu otpadom i gdje je nastao požar, a bilo je i manjih eksplozija iako nije bilo jasno što u toj nakupini otpada može eksplodirati, ali to smo ugasiti i sve sanirali na vrijeme.

Puno je situacija eksplozije plinskih boca, pa čak je i običan bojler potencijalno opasan jer u situaciji požara, u okruženju visokih temperatura može eksplodirati. Dakle, susrećemo se sa takvim opasnostima često, zato vatrogasci, iako uvježbani sa svom potrebnom opremom i svjesni svega što ih potencijalno na požaru čeka i iako znaju kako postupati, uvijek, zapravo riskirati i život - kazao nam je Miroslav Rade, karlovački vatrogasni zapovjednik.

Pogledajte kako izgleda prosvjed ispred Opus Arene kao podrška sportskom direktoru Boti