VIDEO Šire se snimke velikog požara u Luhansku: 'Stanovnici su prijavili najmanje dvije eksplozije'

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji se navodno dogodio u okupiranom dijelu Ukrajine. Ruski ratni dopisnik Yuri Kotenok rekao je u utorak da je došlo do "masovnog požara nakon eksplozije" na periferiji grada Luhanska. On je na svom Telegram kanalu rekao da njegovi izvori kažu da je napad izvela Ukrajina koristeći balističke rakete ATACMS ili HIMARS—M142 topnički raketni sustav, prenosi Newsweek koji nije mogao neovisno potvrditi autentičnost videa.

Incident se dogodio dok se moskovske snage trude postići značajne uspjehe u istočnoj Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti dijelove ukrajinskog teritorija prije nego što stigne nova vojna pomoć od saveznika Kijeva. Regije Luhansk i Donetsk, koje čine područje Donbasa, trpe stalna granatiranja. SAD je nedavno poslao Ukrajini taktičke raketne sustave (ATACMS) koji mogu pogoditi ciljeve udaljene gotovo 320 kilometara. Također, opskrbio je Ukrajinu s najmanje 39 HIMARS-a od početka ruske invazije.

O napadu je izvijestio i Rodion Miroshnik, veleposlanik ruskog ministarstva vanjskih poslova, koji je poručio: "Stanovnici su prijavili najmanje dvije glasne eksplozije i niz praskova, poput kazetnog streljiva". Nekoliko je ljudi ozlijeđeno u napadu, izvijestila je ruska državna novinska agencija Tass.

Artem Lysohor, ukrajinski šef uprave Luhanske regije, rekao je u utorak da su se eksplozije dogodile u blizini bivše zrakoplovne škole. Kijev nije preuzeo odgovornost za napad.

